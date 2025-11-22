„Liverpool“ patyrė skaudžią nesėkmę prieš „Nottingham“

Arne Sloto auklėtiniai savo aikštėje 0:3 neturėjo vilčių prieš „Nottingham Forrest“.
Nors pirmosios rungtynių progos priklausė šeimininkams, bet jei nepasižymėjo, o varžovai savųjų progų nešvaistė. Į priekį savo komandą išvedė Murillo. Negana to, netrukus krito ir antrasis įvartis į „Liverpool“ vartus, bet šį kartą juos išgelbėjo VAR užfiksavęs žaidimą ranka.
Iš karto po pertraukos krito antrasis įvartis. Neco Williamsas įkirto į baudos aikštelę, ten surado laisvą Nicolo Savoną, o gynėjas techniškai pasiuntė kamuolį į oponentų vartus.
„Liverpool“ komandai bandant gelbėtis krito ir trečiasis įvartis. Subyrėjusia varžovų gynyba pasinaudojo kamuolį į vartus pasiuntęs Morganas Gibbsas-White`as.
Po šeštojo pralaimėjimo per pastarąsias 6 rungtynes „Liverpool“ žengia tik 11-oje vietoje. „Nottingham“ iš 18 pakilo į 16-ąją poziciją.
