Lionelis Messi prie Majamio klubo pergalės prisidėjo dviem įvarčiais

Majamio „Inter“ klubo lyderis pelnė du įvarčius ir atliko rezultatyvų perdavimą Sergio Busquetsui, o jų atstovaujama „Inter“ 3:1 nugalėjo „Nashville SC“ komandą.

L. Messi per devynerias šio sezono rungtynes visuose čempionatuose yra pelnęs 9 įvarčius ir atlikęs 8 rezultatyvius perdavimus. Jis yra pirmasis žaidėjas nuo 2016 m., kuriam pavyko įmušti bent po įvartį pirmose savo šešiose MLS čempionato rungtynėse.

🚨Lionel Messi plays football on a different level. He’s still undoubtedly the greatest player in the world even at the age of 36 🐐pic.twitter.com/j1XXrr8g24