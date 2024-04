Žingsniu arčiau titulo: „Manchester City“ prasibrovė į Anglijos taurės finalą

Šeštadienį taurės pusfinalio rungtynėse Pepo Guardiolos auklėtiniai iškovojo pergalę prieš Londono „Chelsea“. Jie dvikovą laimėjo rezultatu 1:0.

Dvikovą „City“ klostėsi nelengvai. Jie labai ilgai ne tik nepelnė įvarčių, tačiau ir neturėjo gerų progų pasižymėti. Rungtynių baigtį išsprendė epizodas 84-ąją minutę. Po Kevino De Bruyne skersuoto kamuolio vartininkas nesugebėjo jo pagauti, kol jis atiteko Bernardo Silvai, o šis smūgiuodamas nuo gynėjo pasiuntė kamuolį į vartus.

Finale „City“ lauks „Manchester United“ ir „Coventry“ poros nugalėtojas. Būtent su „United“ ši ekipa varžėsi ir praėjusių metų finale.

Tai bus 13-asis „Manchester City“ pasiodymas FA taurės finale per klubo istoriją.

BERNARDO SILVA GOALLL WE HAVE BEEN SO WOEFUL THIS GAME BUT I DONT CARE GET INNNNNNpic.twitter.com/jmVIUttcE9