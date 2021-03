Abiejų ekipų lyderiai tempė traukinį paskui save. Devinas Bookeris nugalėtojams pelnė 35, o Damianas Lillardas šeimininkams surinko 30 taškų.

Abi ekipos taikliai metė tritaškius, tačiau „Suns“ metimų selekcija buvo geresnė. „Trail Blazers“ išmetė net 43 tolimus metimus, o pataikė 18. Nugalėtojai tai darė didesniu nei 50 proc. tikslumu (13/24).

„Suns“ iškovojo jau penktąją pergalę iš eilės. Chriso Paulo atvykimas ir branduolio išsaugojimas po ilgų metų kentėjimo Fyniksui leidžia didžiuotis antrąja vieta Vakaruose.

Svečiai didžiąją rungtynių dalį buvo besivejančiųjų vaidmenyje, bet ketvirtajame kėlinyje perėmė iniciatyvą į savo rankas. Tik lemiamos atkarpos pradžioje atsilikę „Suns“ netruko įgyti dviženklį pranašumą (114:104).

Lillardas ir kompanija neįstengė pasipriešinti ir deficitą apkarpė, kai klausimų dėl nugalėtojo nebekilo.

„Trail Blazers“: D. Lillardas 30 (8 rez. perd., 7 atk. kam.), Gary Trentas 17, Enesas Kanteris 16 (11 atk. kam.), Carmelo Anthony ir Robertas Covingtonas po 13 taškų.

„Suns“: D. Bookeris 35 (8 rez. perd., 5 atk. kam.), Chrisas Paulas 19 (7 rez. perd., 5 atk. kam.), Mikalas Bridgesas 18, Jae Crowderis ir Cameronas Payne'as po 13 taškų.

Visi rezultatai (kovo 12 d.):

Šarlotės „Hornets“ 105:102 Detroito „Pistons“ (Deividas Sirvydis nežaidė);

Bruklino „Nets“ 121:109 Bostono „Celtics“;

Toronto „Raptors“ 120:121 Atlantos „Hawks“;

Čikagos „Bulls“ 105:127 Filadelfijos „76ers“;

Majamio „Heat“ 111:103 Orlando „Magic“;

Milvokio „Bucks“ 134:101 Niujorko „Knicks“;

Naujojo Orleano „Pelicans“ 105:135 Minesotos „Timberwolves“;

Oklahomos „Thunder“ 116:108 Dalaso „Mavericks“;

Los Andželo „Clippers“ 130:104 San Francisko „Warriors“;

