Lietuvos teniso rinktinė nepaliko vilčių Beninui ir žengė į Daviso taurės pirmos grupės atkrintamąsias varžybas

Dvejetuose Ričardas Berankis su Edu Butvilu planavo žaisti prieš Alexį Klegou ir Sodicką Noudogbessi. Visgi, abiejų rinktinių kapitonai nusprendė pakeisti sudėtis. Po nugaros traumos atsigaunantį R. Berankį pakeitė Vilius Gaubas, o A. Klegou vietą užėmė Patrickas Agbo-Panzo. E. Butvilas ATP dvejetų reitinge yra 795-as, o V. Gaubas dvejetų reitingo taškų neturi. Benino rinktinėje apskritai nėra žaidėjų, kurie patektų į ATP vienetų arba dvejetų reitingą.
E. Butvilas su V. Gaubu dvejetų mače vos per 66 minutes 6:0, 6:2 sutriuškino Benino duetą. Bendras rezultatas tapo 3:0 Lietuvos rinktinės naudai ir mūsiškiai užsitikrino pergalę.
Pirmajame sete didesnių problemų neturėję lietuviai įteikė varžovams „riestainį“. Benino rinktinė pralaimėjimo „sausu“ rezultatu galėjo išvengti ketvirtajame geime, bet, pirmaudami 40:15, nerealizavo abiejų „break pointų“.
Lietuviai ir antrojo seto pradžioje iš karto atitrūko nuo varžovų (2:0). Tiesa, vėliau mūsiškių žaidimo lygis kiek krito ir laimėtų geimų serija nutrūko (2:1). Ketvirtajame geime Benino duetas netgi galėjo išlyginti rezultatą, tačiau lietuviai neutralizavo „break pointą“. Afrikiečių atsigavimas truko neilgai. Penktajame geime svečiai vėl ėmė klysti ir pralaimėjo savo padavimų seriją (4:1). Likusi mačo dalis tapo tik formalumu.
Šeštadienį Lietuvos rinktinės lyderis 20-metis Vilius Gaubas (ATP-163) per 1 valandą 36 minutes 6:3, 7:5 įveikė nereitinguotą 36-erių A. Klegou, o vėliau 21-erių E. Butvilas (ATP-234) 76 minutes 6:1, 6:2 susitvarkė su nereitinguotu 22-ejų P. Agbo-Panzo.
Iš viso turėtų vykti 5 mačai, bet paskutinio susitikimo gali ir nebūti, jei Lietuva pirmaus 4:0.
Beninas šių metų pradžioje visus pribloškė, kai namuose 3:2 nugalėjo Latvijos rinktinę.
Lietuva kitų metų pradžioje žais Daviso taurės pirmos grupės atkrintamąjį mačą. Mūsiškių varžovai paaiškės po burtų traukimo ceremonijos.
