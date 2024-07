Lietuvos rinktinė pirmą kartą istorijoje pateko į Europos beisbolo čempionatą!

Lenkus galingu „home run“ smūgiu į priekį išvedė Jakubas Wojtczakas , bet dar pirmajame kėlinyje tuo pačiu atsakė perspektyvus Lietuvos beisbolininkas Vytas Valinčius. Trečiąjį kėlinį „home run“ smūgiu pradėjo Dovydas Zakaras, čia pat po tašką pridėjo Tomas Valinčius ir Adomas Jonas Aleksandravičius, o lietuviai pirmavo 4:1. Deja, per 4-ą kėlinuką visą persvarą lietuviai išbarstė (4:4).

Vytas Valinčius with a solo homer to tie it up for Lithuania. One of these nations will be making their first ever European Championship in their first step at a future WBC qualifier berth down the line pic.twitter.com/SIAOqr5LHf REKLAMA REKLAMA July 27, 2024

Dovydas Zakaras with a homer to give Lithuania a 2-1 lead over Poland pic.twitter.com/iWsF4odrK5 — Jeff Duda (@INTLBaseball24) July 27, 2024

Lenkai rezultatą persvėrė 5-ajame kėlinuke, kai dar kartą „home run“ smūgį atliko J.Wojtczakas (4:5). 6-ajame kėlinyje pusiausvyrą atstatė Domo Kamandulio „home run“ smūgis.

Domas Kamandulis ties it in the 6th with a homer for Lithuania. What a game. pic.twitter.com/KcQlkCGZl0 — Jeff Duda (@INTLBaseball24) July 27, 2024

Lūžis įvyko 7-ajame kėlinuke, kai po D.Kamandulio „home run“ smūgio tašką pelnė tiek jis, tiek Martynas Sadzevičius, o vėliau po tašką pridėjo D.Zakaras su T.Valinčiumi (9:5). Lenkai klydo ir 8-ajame kėlinuke, o tuo pasinaudojo tašką pelnęs M.Sirgėdas (10:5).

Domas Kamandulis with the clutch two run homer in the 7th to give Lithuania a 7-5 lead. They are 6 outs away from their first ever European Championship berth pic.twitter.com/PHRSHhiWrK REKLAMA REKLAMA July 27, 2024

After his brother Tomas made it 8-5 with an RBI double, Vytas Valinčius continued his dominant tournament with an RBI single to make it 9-5. Lithuania is feeling it pic.twitter.com/BskHGn2Y0d — Jeff Duda (@INTLBaseball24) July 27, 2024

Paskutinę progą gelbėtis lenkai turėjo 9-ajame kėlinuke. Jie pelnė 2 taškus ir priartėjo iki 10:7. Lietuviams tuo metu bereikėjo iš žaidimo išmesti vieną varžovų smūgiuotoją, bet Arthuro Kowaros „home run“ smūgis šeimininkams uždirbo dar 2 taškus (10:9). Įtampa pasiekė aukščiausią tašką, lietuviams nesisekė išvengti klaidų, o lenkai užėmė ne vieną bazę. Visgi, mūsiškiams galiausiai pavyko išmesti iš žaidimo Dominiką Olechą ir lietuviai šventė istorinę pergalę!

After near misses over the years, Lithuania with their best ever roster has at long last qualified for the European Championship for the first time ever! pic.twitter.com/PJTSQKtF1T — Jeff Duda (@INTLBaseball24) July 27, 2024

Dovydas Neverauskas metiko pozicijoje sužaidė pirmus 5 kėlinukus (5 praleisti taškai, 10 „strike outų“). Likusius 4 kėlinukus atlaikė Eimantas Žičkus (4 praleisti taškai, 5 „strike outai“).

Prieš tai grupėje lietuviai 8:3 nugalėjo lenkus, 15:5 pamokė rumunus ir 14:2 nepaliko vilčių suomiams.