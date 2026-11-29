Savaitgalį dešimtą pergalę iš eilės iškovojo čempionų titulą ginantys Klaipėdos „Dragūno“ rankininkai. Sostinės derbyje triuškinamą pergalę iškovojo vicečempionė Vilniaus „Šviesa“. Pirmaujančių komandų trejetą pasivijo jau ketvirtą kartą iš eilės laimėjusi Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ komanda.
Labiausiai tituluotų klubų dvikova
Uostamiestyje susitiko daugiausia Lietuvos čempionų titulų iškovoję klubai – net 17 kartų šalies čempionu tapęs Kauno „Granitas-Karys“ viešėjo pas 11 titulą turinį Klaipėdos „Dragūną“.
LRL lyderiai „Dragūno“ rankininkai įtikinamai 43:29 (20:12) nugalėjo trečią vietą esantį „Granitą-Karį“.
Lygi kova vyko tik pirmąsias septynias minutes. Vėliau klaipėdiečiai spurtavo 7:0 ir nutolo 11:4. Dar pirmame kėlinyje šeimininkų pranašumas tapo dviženklis 16:6. Antro kėlinio viduryje kauniečiai dar bandė vytis varžovus ir sumažino atsilikimą iki 25:33, tačiau „Dragūnas“ ne tik atsilaikė, bet rungtynių pabaigoje dar ir padidino persvarą iki 14 įvarčių.
Nugalėtojų gretose nesulaikomas buvo Mykolas Lapiniauskas, pelnęs net 13 įvarčių. Matas Kairys prie pergalės pridėjo 7 įvarčius, Tomas Drakšas – 5, Deividas Virbauskas ir Paulius Čėsna – po 3. Varžovams sunkiai įveikiama siena tapo ir „Dragūno“ vartininkai – Ionas Saharneanas atrėmė 10 iš 21 metimo (48 proc.), Benediktas Pakalniškis – 10 iš 26 (38 proc.).
Kauno komandai Nedas Kavolius pelnė 5 įvarčius, rezultatyviausias LRL rankininkas Mehdi Berry ir Karolis Rameikis įmetė po 4, Simas Butkus ir Ernestas Guogis – po 3.
Rezultatas neatspindi kovos
„Dragūnas“ į LRL kovas sugrįžo po trijų savaičių pertraukos. EHF Europos taurės turnyre iki trečiojo etapo nukeliavę Lietuvos čempionai metė iššūkį titulą ginančiam „Ohrid“ klubui, tačiau turėjo pripažinti Šiaurės Makedonijos ekipos pranašumą.
„Norėjome pasinaudoti tuo, kad „Dragūnas“ turėjo atkaklią dvikovą Europos taurės turnyre. Atsakingai ruošėmės šioms rungtynėms ir norėjome įkasti favoritams. Deja, mūsų jauna komanda šiuo metu psichologiškai dar nėra pasiruošusi kibti į atlapus lyderiams, – sakė „Granito-Kario“ komandos treneris Vaidotas Grosas. – Pasigedau vyriškos kovos, kai per pirmą kėlinį praleidome net 20 įvarčių, iš kurių pusė buvo pelnyta po greitų varžovų atakų. Tik įpusėjus antram kėliniui aikštelėje pamačiau tai, kam ruošėmės ir ką galim parodyt. Iki tol vaizdas buvo nekoks. Rūbinėje taip ir pasakiau vyrams, kad jeigu norime pasipriešinti geriausiai Lietuvos komandai, turime būti daug kietesni.“
Kad Europos taurės turnyre įgyta patirtis pravertė ir Lietuvos čempionate, pripažino „Dragūno“ treneris Miglius Astrauskas. Užtikrintai puolime rungtyniavę „Dragūno“ rankininkai realizavo net 79 proc. metimų, kai varžovai – tik 56 proc.
„Rezultatas neparodo tikrojo komandų pajėgumo ir kokia kova vyravo aikštelėje. Tikrai nebuvo taip lengva, kaip gali atrodyti, tik pamačius rezultatą, – teigė „Dragūno“ treneris. – Vykdėme rungtynių planą ir jau pirmame kėlinyje pavyko įgyti nemažą pranašumą. Vėliau leidome pažaisti visiems, bet apie 10 minučių nežaidėme taip, kaip reikia ir varžovams pavyko prisivyti. Varžovai kovojo iki galo, bet patirtis Europos taurės turnyre suteikė mums papildomo pasitikėjimo savo jėgomis ir sportinio pykčio. Tai ir padėjo laimėti gan didele persvara.“
Sostinės derbyje – įtikinamas revanšas
Kitose rungtynėse Vilniaus „Šviesa“ savo aikštelėje 32:20 (15:12) sutriuškino HC „Vilnių“. Vicečempionė „Šviesa“ su kaupu atsirevanšavo „Vilniui“ už pralaimėjimą pirmame šio sezono sostinės derbyje, kai nusileido dviejų įvarčių skirtumu 30:32.
Įpusėjus pirmam kėliniui rezultatas buvo lygus, tačiau keturis įvarčius be atsako pelniusi „Šviesa“ išsiveržė į priekį 10:6. Nors antro kėlinio pradžioje „Vilnius“ prisivijo varžovus 14:16, vėliau „Šviesa“ perėmė iniciatyvą į savo rankas ir diktavo savo sąlygas iki finalinės sirenos.
Nugalėtojams Rapolas Valadka pelnė 7 įvarčius, Ernestas Stvolas – 6, Šarūnas Ugianskis ir Coltonas Theodoras Kuypersas – po 4, Tadas Rasakevičius ir Tobias Forsas – po 3. „Šviesos“ vartininkai Matas Pranckevičius atrėmė 7 metimus iš 13-os (54 proc.), Giedrius Morkūnas – 9 iš 23-ijų (39 proc.).
Vos 47 proc. metimų realizavusioje „Vilniaus“ komandoje rezultatyviausiai žaidė Martynas Lapinskas, pelnęs 7 įvarčius. Po 3 įvarčius įmetė Erikas Putna ir Rokas Leščinskas. Pastarasis į varžovų vartus metė net 11 kartų. „Vilniaus“ vartininkas Nojus Maziukas atrėmė 15 metimų iš 44-ių (34 proc.).
Pasivijo lyderių trejetą
Jau ketvirtą pergalę iš eilės iškovojo Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ rankininkai. Ketvirtą vietą užimantys pasvaliečiai namuose 37:31 (15:17) nugalėjo lygos autsaiderę Varėnos „Ūlą“.
Pirmame kėlinyje ne kartą keitėsi pirmaujanti komanda, o įpusėjus rungtynėms „Ūla“ buvo priekyje dviem įvarčiais. Iškart po pertraukos „Pieno žvaigždės“ pelnė keturis įvarčius be atsako ir išsiveržė į priekį 19:17. Iki antro kėlinio vidurio nė vienai komandai nepavyko įgyti didesnio nei dviejų įvarčių pranašumo ir nugalėtojas sprendėsi tik pačioje rungtynių pabaigoje.
„Žaidėme gan prastai. Be iškovotos pergalės daugiau pozityvo nelabai gali surasti. Įsivėlėme į chaotišką žaidimą, darėme daug klaidų tiek gynyboje, tiek puolime. Tiesiog pabaigoje kažkaip sugebėjome ištraukti pergalę ir du taškus“, – sakė 13 metimų iš 35-ių (37 proc.) atrėmęs „Pieno žvaigždžių“ ekipos vartininkas Benas Vaičekonis.
„Gerai pradėjome rungtynes ir buvome priekyje. Antro kėlinio pradžia irgi neblogai klostėsi, bet nepataikėme kelių metimų ir varžovai pabėgo. Rungtynių pabaiga parodė, kad mums trūksta ištvermės ir šalto proto ir tai lėmė pralaimėjimą“, – teigė „Ūlos“ žaidėjas Kipras Barysas.
Pagal iškovotus taškus trečioje vietoje esantį „Granitą-Karį“ pasivijusiai Pasvalio komandai po 8 įvarčius pelnė Andrijus Kasai ir Aliaksandras Patsykailikas, po 5 įvarčius prie pergalės pridėjo Modestas Štarolis, Titas Janušonis ir Oleksandras Kasai.
„Ūlos“ komandai Arnas Narijauskas pelnė 8 įvarčius, Modestas Adomėnas – 5, Armandas Sinkevičius ir Armandas Pangonis – po 4, Kipras Barysas ir Faustinas Miliauskas – po 3.
Čempionas – vienvaldis lyderis
Trečio čempiono titulo iš eilės siekiantis „Dragūnas“ per 10 turų surinko 20 taškų ir toliau įtikinamai išlaiko lyderio poziciją. Antroje vietoje esanti „Šviesa“ nuo lyderių atsilieka 4 taškais.
Toliau rikiuojasi po 10 taškų turintis „Granitas-Karys“ ir rungtynėmis mažiau sužaidusi „Pieno žvaigždžių“ ekipa. 5-6 vietas dalijasi po 4 taškus per 8 rungtynes surinkusios Alytaus „Varsa-Stronglasas“ ir HC „Vilnius“ ekipos. Paskutinėje vietoje lieka taškų dar neiškovojusi „Ūla“.
„Mano nuomone, „Dragūnas“ yra aiškus čempionato favoritas. Bet visos komandos nori įkasti favoritams ir jiems pasipriešinti, – turnyrinę lentelę komentavo paskutiniame ture su „Dragūnu“ kovojusio „Granito-Kario“ treneris V. Grosas. – LRL lyderiai fiksuoja įspūdingą nepralaimėtų rungtynių seriją, jie turi jaunimo bei patyrusių žaidėjų derinį ir juos įveikti yra labai sunku. Norint nugalėti „Dragūną“, turi sukristi visos kortos – čempionams turi būti labai bloga diena, o jų varžovams – labai gera diena. Tada tikrai galima patampyti nervus favoritams.“
Rezultatyviausias – LRL naujokas
Intriguojanti kova vyksta dėl rezultatyviausio LRL rankininko titulo. Šiuo metu pirmauja „Granito-Kario“ naujokas iš Tuniso Mehdi Berry, pelnęs 72 įvarčius. Antrą vietą užima Ignas Savičius („Ūla“) – 65 įvarčiai, trečias – Manvydas Lazauskas („Varsa-Stronglasas“) – 62 įvarčiai.
Rezultatyviausių LRL rankininkų sąraše toliau rikiuojasi Mykolas Lapiniauskas („Dragūnas“) – 59 įvarčiai bei Modestas Štarolis („Pieno žvaigždės“) ir Arnas Narijauskas („Ūla“) – 58 įvarčiai.
Kitame ture – finalo pakartojimas
Kitas LRL turas prasidės gruodžio 2 d. (trečiadienį). Alytuje „Varsa-Stronglasas“ priims „Granitą-Karį“.
Gruodžio 5 d. (šeštadienį) laukia praėjusio sezono finalo pakartojimas – „Šviesa“ namuose susitiks su „Dragūnu“ ir bandys nutraukti lyderių pergalių seriją. Kitose šeštadienio rungtynėse vyks Dzūkijos derbis – Alytaus komanda viešės Varėnoje.
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