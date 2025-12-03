Lietuvos plaukikų kvartetas, vedamas Rūtos Meilutytės, Europos čempionato finale pagerino šalies rekordą

Po pirmojo etapo Lietuva finale buvo 4-a. R. Meilutytė vėliau turėjo varžytis su ne vienu vyru ir nukrito į 6-ą poziciją. S. Plytnykaitė savo etapą baigė 8-a, o tada eilė atėjo J. Kebliui, kuris pakėlė lietuvius į 7-ą poziciją bei padėjo pagerinti dar vieną Lietuvos rekordą. Lietuvos rinktinė finišą pasiekė per 1 min. 38.71 sek.
Finale lietuviai aplenkė estus nepaisant to, kad Eneli Jefimova, plaukdama krūtine, vėl buvo greitesnė už R. Meilutytę.
Finalo rezultatai:
Pildoma...
Trečiadienį ryte Lietuvos rinktinė finišavo per 1 min. 39.32 sek., užėmė 8-ą vietą ir iškovojo paskutinį bilietą į finalą. Lietuvos rekordas buvo pagerintas daugiau nei 5 sek. (1:44.94).
Lietuvos rinktinė po 3 etapų turėjo nemažą deficitą, bet vėliau J. Keblys aplenkė ne vieną rinktinę, mat beveik visos komandos paskutiniam etapui pasirinko moteris. J. Keblys taip pat labai rizikavo, nes į baseiną įšoko 0.02 sek. anksčiau nei S. Plytnykaitė palietė sienelę. Laimei, leidžiama paklaida yra 0.03 sek., tad Lietuvos rinktinė per plauką išvengė diskvalifikacijos. J. Keblys rizikavo ne veltui, nes Lietuvos rinktinė 9-oje vietoje likusią Norvegiją aplenkė vos 0.04 sek.
Už finalo borto liko ne tik Norvegija, bet ir tokios stiprios plaukimo valstybės kaip Prancūzija bei Vokietija.
