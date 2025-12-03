 
TV3 naujienos > Sportas

Lietuvos plaukikų kvartetas, vedamas Rūtos Meilutytės, Europos čempionato finale pagerino šalies rekordą

2025-12-03 21:39 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-03 21:39

Liubline (Lenkija) trečiadienį tęsiasi Europos plaukimo čempionatas trumpame (25 m ilgio) baseine. Antrąją čempionato vakarinę sesiją užbaigė  mišrių komandų kombinuota estafetė 4x50 m, kur pasirodė ir Lietuvos rinktinė. Lietuvos rinktinėje nugara plaukė Mantas Kaušpėdas, krūtine – Rūta Meilutytė, peteliške – Smiltė Plytnykaitė ir laisvuoju stiliumi – Jokūbas Keblys

Rūta Meilutytė | Scanpix nuotr.

Liubline (Lenkija) trečiadienį tęsiasi Europos plaukimo čempionatas trumpame (25 m ilgio) baseine. Antrąją čempionato vakarinę sesiją užbaigė  mišrių komandų kombinuota estafetė 4x50 m, kur pasirodė ir Lietuvos rinktinė. Lietuvos rinktinėje nugara plaukė Mantas Kaušpėdas, krūtine – Rūta Meilutytė, peteliške – Smiltė Plytnykaitė ir laisvuoju stiliumi – Jokūbas Keblys

1

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po pirmojo etapo Lietuva finale buvo 4-a. R. Meilutytė vėliau turėjo varžytis su ne vienu vyru ir nukrito į 6-ą poziciją. S. Plytnykaitė savo etapą baigė 8-a, o tada eilė atėjo J. Kebliui, kuris pakėlė lietuvius į 7-ą poziciją bei padėjo pagerinti dar vieną Lietuvos rekordą. Lietuvos rinktinė finišą pasiekė per 1 min. 38.71 sek.

Finale lietuviai aplenkė estus nepaisant to, kad Eneli Jefimova, plaukdama krūtine, vėl buvo greitesnė už R. Meilutytę.

Finalo rezultatai:

Pildoma...

 

Trečiadienį ryte Lietuvos rinktinė finišavo per 1 min. 39.32 sek., užėmė 8-ą vietą ir iškovojo paskutinį bilietą į finalą. Lietuvos rekordas buvo pagerintas daugiau nei 5 sek. (1:44.94).

Lietuvos rinktinė po 3 etapų turėjo nemažą deficitą, bet vėliau J. Keblys aplenkė ne vieną rinktinę, mat beveik visos komandos paskutiniam etapui pasirinko moteris. J. Keblys taip pat labai rizikavo, nes į baseiną įšoko 0.02 sek. anksčiau nei S. Plytnykaitė palietė sienelę. Laimei, leidžiama paklaida yra 0.03 sek., tad Lietuvos rinktinė per plauką išvengė diskvalifikacijos. J. Keblys rizikavo ne veltui, nes Lietuvos rinktinė 9-oje vietoje likusią Norvegiją aplenkė vos 0.04 sek.

Už finalo borto liko ne tik Norvegija, bet ir tokios stiprios plaukimo valstybės kaip Prancūzija bei Vokietija.

