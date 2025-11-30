 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Lietuvos krepšininkai dramatiškoje kovoje su Italija patyrė skaudų pralaimėjimą

2025-11-30 18:00 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-30 18:00

Lietuvos rinktinė (1/1) su viena pergale baigė pirmąjį Pasaulio taurės atrankos „langą“.

A.Velička pataikė vieną kertinių metimų (FIBA nuotr.)

5

Britus (0/1) palaužę Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Klaipėdoje 81:82(19:16, 20:18, 15:20, 27:28) krito prieš Italiją (1/1).

Pirmuosius mačo taškus pelnė Kristupas Žemaitis, o asistavęs Marekui Blaževičiui jis pasižymėjo ir tritaškiu – 7:0. Pirmuosius varžovų taškus tritaškiu nuo lentos pelnė Stefano Tonutas. Gytis Radzevičius pataikė iš toli, bet S.Tonutas netrukus persvėrė rezultatą – 10:11. Antrąją pražangą užsidirbo N.Mannionas, lietuviai iniciatyvą susigrąžino Arno Veličkos ir G.Radzevičiaus vidutinio nuotolio metimais – 14:12. Ignas Sargiūnas vos žengęs į aikštę prisistatė tritaškiu, ketvirtis laimėtas 19:16.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mantas Rubštavičius apsikeitė tritaškiais su Gabriele Procida, M.Blaževičius pasižymėjo prasukęs kamuolį po krepšiu, G.Radzevičius tolimu metimu sukūrė dviženklę persvarą – 31:21. Šis netrukus aptirpo, iš toli pataikė jaunasis italų milžinas Luigi Suigo – 28:31. A.Gudaitis pataikė tik vieną baudos metimą, bet netrukus komandos draugo metimą taisė dėjimu – 34:30. Švilpuko prašęs Luca Banchi gavo techninę pražangą. Pirmoji mačo pusė laimėta 39:34.

Po ilgosios pertraukos lietuviai grįžo dažnai klysdami, bet iniciatyvą padėjo išlaikyti A.Veličkos tritaškis ir sėkmingas M.Rubštavičiaus prasiveržimas – 52:47. Vėlesnės lietuvių atakos strigo, o kėlinys baigėsi lygiu rezultatu – 54:54.

Techninę pražangą gavo ir Rimas Kurtinaitis, o K.Žemaičio ir I.Sargiūno tritaškius nubraukė penkis taškus paeiliui surinkęs G.Procida. Italas įsibėgėjo kaip reikiant, bet iš toli pataikė ir G.Radzevičius bei A.Velička – 66:68. Rezultatą lygino M.Rubštavičius. Italams atsiplėšus aštuoniais taškais pasižymėjo M.Blaževičius, I.Sargiūnas iššovė iš toli – 74:76. Tolimu metimu likus 13 sekundžių rezultatą persvėrė A.Velička, bet lengvais taškais atsakė N.Mannionas – 81:82.

Lemiama ataka vėl buvo patikėta A.Veličkai, tačiau sudėtingas jo metimas tikslo nepasiekė.

D grupėje taip pat varžosi Islandija (1/0) ir Didžioji Britanija (0/1).

Lietuva: Ignas Sargiūnas 18 (3/5 tritaškių, 4 atk. kam.), Marekas Blaževičius 14 (13 atk. kam., 3 klaidos), Mantas Rubštavičius (2/5 tritaškių), Gytis Radzevičius (3/6 tritaškių, 5 atk. kam.) ir Arnas Velička (7 rez. perd., 3/8 tritaškių) po 12, Kristupas Žemaitis 8 (4 klaidos), Artūras Gudaitis 5 (1/5 dvitaškių), Martynas Paliukėnas, Gytis Masiulis ir Laurynas Beliauskas nepasižymėjo, Paulius Danusevičius nežaidė.

Italija: Gabriele Procida 24 (5/11 tritaškių), Stefano Tonutas 16, Niccolo Mannionas 15 (1/5 tritaškių, 4 rez. perd.), Amedeo Tessitori (5 atk. kam., 5 klaidos) ir Johnas Petrucelli po 9.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

