Lietuvių varžovai sutrumpino kandidatų sąrašą

Primename, kad Vokietijos komanda yra viena iš Lietuvos rinktinės varžovių B grupėje, kur taip pat rungtyniaus Suomijos, Didžiosios Britanijos, Švedijos ir Juodkalnijos rinktinės.
Vokietijos rinktinės kandidatai: Christianas Andersonas, Isaacas Bonga, Oscaras da Silva, Tristianas da Silva, Justusas Hollatzas, Davidas Krameris, Leonas Kratzeris, Maodo Lo, Andreasas Obstas, Dennisas Schroderis, Danielis Theisas, Johannesas Thiemannas, Johannesas Voigtmannas, Franzas Wagneris, Nelsonas Weidemannas.
