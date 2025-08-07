Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Lietuvių varžovai sutrumpino kandidatų sąrašą

2025-08-07 09:03 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-07 09:03

Vokietijos rinktinės vyriausiasis treneris Alexas Mumbru sumažino kandidatų sąrašą iki 15 žaidėjų. Į komandą nepateko Berlyno ALBA puolėjas Timas Schneideris.

Franzas Wagneris | Scanpix nuotr.

Vokietijos rinktinės vyriausiasis treneris Alexas Mumbru sumažino kandidatų sąrašą iki 15 žaidėjų. Į komandą nepateko Berlyno ALBA puolėjas Timas Schneideris.

0

Primename, kad Vokietijos komanda yra viena iš Lietuvos rinktinės varžovių B grupėje, kur taip pat rungtyniaus Suomijos, Didžiosios Britanijos, Švedijos ir Juodkalnijos rinktinės.

Vokietijos rinktinės kandidatai: Christianas Andersonas, Isaacas Bonga, Oscaras da Silva, Tristianas da Silva, Justusas Hollatzas, Davidas Krameris, Leonas Kratzeris, Maodo Lo, Andreasas Obstas, Dennisas Schroderis, Danielis Theisas, Johannesas Thiemannas, Johannesas Voigtmannas, Franzas Wagneris, Nelsonas Weidemannas.

 

