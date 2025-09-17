Lietuvių užsienyje gidas: gausiausios pajėgos – pajėgiausiose lygose

Šį kartą neabejotinai gausiausios pajėgos bus Italijoje – aukščiausioje lygoje matysime penkis lietuvius: Matą Jogėlą, Osvaldą Olisevičių, Eimantą Bendžių, Lauryną Beliauską, Eigirdą Žukauską, dar trys mūsiškiai bus pajėgioje antroje lygoje – Regimantas Miniotas, Paulius Sorokas ir Vytenis Čižauskas. Trečiajame divizione lietuvių jau galima suskaičiuoti septynis.
Penkis lietuvius turėsime ir Ispanijos pajėgiausiose pirmenybėse: Rokas Giedraitis, Tadas Sedekerskis, Martinas Gebenas, Mindaugas Sušinskas ir Margiris Normantas. Antrajame divizione matysime Joną Paukštę ir Osvaldą Matulionį.
Šešti žaidėjai rungtyniaus ir Graikijos lygoje: Mindaugas Kuzminskas, Lukas Lekavičius, Marius Grigonis, Arnoldas Kulboka, Martynas Varnas bei Tomas Dimša. Jeigu žvelgtume tik į aukščiausią lygą, tai yra didžiausias skaičius.
Keturi lietuviai turi garantuotas vietas Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) – Jonas Valančiūnas, Domantas Sabonis, Matas Buzelis ir Kasparas Jakučionis, o Augustas Marčiulionis gali debiutuoti arba jį matysime G lygoje.
Keturis lietuvius matysime Lenkijoje: Tauras Jogėla, Justas Furmanavičius, Einaras Tubutis ir Mindaugas Kačinas.
Pajėgiose Turkijos pirmenybėse rungtyniaus Martynas Sajus, Marekas Blaževičius ir Kristupas Žemaitis. Stambulo „Fenerbahče“ treniruos Šarūnas Jasikevičius, o jam talkins Kazys Maksvytis.
Du lietuviai žais Rumunijoje (Tomas Zdanavičius ir Martynas Arlauskas), o Žydrūnas Urbonas treniruos Bukarešto „Dinamo“. Trijulė rungtyniaus ir Latvijos–Estijos lygoje: Dominykas Stenionis, Armandas Urkis ir Denisas Krestininas.
Japonijos aukščiausioje lygoje bus tik Tokijo „Alvark“ treniruojantis Dainius Adomaitis, o Rapolas Ivanauskas, Rokas Gustys ir Grantas Vasiliauskas žais žemesnėse pirmenybėse.
Islandijos pirmenybėse Adomas Drungilas ir Dominykas Milka liko rungtyniauti šioje šalyje.
Adrijos lygoje vienintelis lietuvių atstovas yra Simas Jarumbauskas su Vienos „Vienna“ klubu. Tautvydas Sabonis yra vienintelis Didžiosios Britanijos atstovas, o jo treniruojama Londono „Lions“ žais ir Europos taurėje.
Po vieną žaidėją matysime Austrijos lygoje (Arvydas Gydra), Vokietijos (Rokas Jokubaitis), Azerbaidžano (Gediminas Orelikas), Vengrijos (Rytis Pipiras), Urugvajaus (Egidijus Mockevičius). Po du – Belgijos–Nyderlandų (Augustas Pečiukevičius, Arūnas Mikalauskas), Vokietijos (Martynas Echodas, Rokas Jokubaitis), Taivano (Edgaras Želionis, Mindaugas Kupšas).
Vienintelis Prancūzijos lygos atstovas yra Donatas Motiejūnas, kuris turi kontraktą su Monako „AS Monaco“ ekipa ir su ja rengiasi sezonui, bet lieka klausimas, ar toliau gins komandos garbę.
Ramūnas Cvirka su Dainiumi Šalenga treniruos Astanos „Astana“ ekipą, Rimas Kurtinaitis liko prie Baku „Sabah“ vairo ir varžysis FIBA Čempionų lygoje.
Sąrašas dar gali pildytis, nes be darbo vis dar yra Donatas Sabeckis, Giedrius Staniulis, Saulius Kulvietis, Karolis Lukošiūnas, Aurimas Majauskas, Evaldas Kairys, Adas Juškevičius.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!