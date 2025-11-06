 
NBA

Lietuviškoje akistatoje – kosminis Jokičiaus pasirodymas ir Valančiūno pergalė prieš Jakučionį

2025-11-06 07:55 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-06 07:55

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) lietuviškų klubų susidūrimą laimėjo Denverio „Nuggets“ (5/2) su Jonu Valančiūnu.

N.Jokičius buvo nesulaikomas (Scanpix nuotr.)

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) lietuviškų klubų susidūrimą laimėjo Denverio „Nuggets“ (5/2) su Jonu Valančiūnu.

0

Uteniškio ekipa namie 122:112 (36:33, 32:27, 33:26, 21:26) pranoko Majamio „Heat“ (4/4) su Kasparu Jakučioniu.

Visą mačą pirmavę šeimininkai pamažu augino persvarą ir ketvirtajame kėlinyje atsiplėšė 106:89, o svečiams toks deficitas tapo nepanaikinamu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po kirkšnies traumos pasveikęs K.Jakučionis jau buvo registruotas šiam mačui, bet tapo vieninteliu nuo suolo nepakilusiu „Heat“ žaidėju.

Majamio klubas prarado Bamą Adebayo, kuris sužaidęs aštuonias minutes susižeidė pėdą ir po pirmojo kėlinio į aikštę negrįžo.

Tuo tarpu J.Valančiūnas Kolorado klubui per 11 minučių surinko 6 taškus (1/4 dvitaškių, 0/1 tritaškio, 4/4 baudų metimų), 6 atkovotus kamuolius, pražangą bei 2 klaidas.

Lietuvio keistas Nikola Jokičius atliko galingą trigubą dublį – 37 minutės, 33 taškai (10/13 dvitaškių, 2/5 tritaškių, 7/8 baudų metimų), 15 atkovotų, 3 perimti bei 3 prarasti kamuoliai, 16 rezultatyvių perdavimų ir pražanga.

Serbas pasiekė jau penktą trigubą dublį per septynis šio sezono mačus.

Kovoje dėl kamuolių šeimininkai dominavo net 61:38, o pasiekti dar užtikrintesnės pergalės neleido tik nekritę tritaškiai (11/40, 28 procentų tikslumas).

„Nuggets“ Majamio klubą nugalėjo vienuoliktame tarpusavio susitikime paeiliui. Tuo pačiu Denverio ekipa šį sezoną išlieka nepralaimėjusi namų arenoje (4/0).

„Grynuoliai“ lieka namie, kur priims San Fransisko „Golden State Warriors“ (5/4), „Heat“ keturių mačą seriją savo arenoje pradės prieš Šarlotės „Hornets“ (3/5).

„Nuggets“: Nikola Jokičius 33 (15 atk. kam., 16 rez. perd., 3 per. kam.), Aaronas Gordonas 24 (6 atk. kam., 1/5 tritaškių), Timas Hardaway’us 18 (4/9 tritaškių), Jamalas Murray’us 14 (8 atk. kam., 1/8 tritaškių), Christianas Braunas 11 (8 atk. kam., 7 rez. perd.), Cameronas Johnsonas 9 (3/10 metimų), Jonas Valančiūnas 6 (6 atk. kam.), Bruce’as Brownas 5, Peytonas Watsonas 2 (0/4 metimų, 10 atk. kam.).

„Heat“: Normanas Powellas 23 (4/8 tritaškių), Andrew Wigginsas 22 (5 rez. perd., 3/4 tritaškių), Jaime Jaquezas 21 (1/5 tritaškių), Kel’elas Ware’as 13 (13 atk. kam., 4 per. kam.), Davionas Mitchellas 10 (9 rez. perd.), ... , Bamas Adebayo 2 (8 minutės), Kasparas Jakučionis nežaidė.

Kiti rezultatai:

Filadelfijos „76ers“ (5/3) 121:132 Klivlando „Cavaliers“ (5/3)

Jutos „Jazz“ (3/5) 103:114 Detroito „Pistons“ (6/2)

Bruklino „Nets“ (1/7) 112:103 Indianos „Pacers“ (1/7)

Vašingtono „Wizards“ (1/7) 107:136 Bostono „Celtics“ (4/5)

Minesotos „Timberwolves“ (4/4) 114:137 Niujorko „Knicks“ (5/3)

Hjustono „Rockets“ (5/2) 124:99 Memfio „Grizzlies“ (3/6)

Naujojo Orleano „Pelicans“ (2/6) 101:99 Dalaso „Mavericks“ (2/6)

San Antonijaus „Spurs“ (5/2) 116:118 Los Andželo „Lakers“ (7/2)

Oklahomos „Thunder“ (8/1) 119:121 Portlando „Trail Blazers“ (5/3)

San Fransisko „Golden State Warriors“ (5/4) 116:121 Sakramento „Kings“ (3/5)

