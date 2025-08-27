Lietuva – Didžioji Britanija tiesiogiai: mūsų rinktinė – priekyje po dviejų kėlinių

Ilgai trukęs laukimas – baigtas. Lietuvoskrepšinio rinktinė pradeda medalių medžioklę Europos krepšinio čempionate, o pirmasis Rimo Kurtinaičio komandos varžovas – Didžiosios Britanijos komanda. Po dviejų kėlinių lietuviai pirmauja 41:33.
Lietuva – Didžioji Britanija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Ilgai trukęs laukimas – baigtas. Lietuvoskrepšinio rinktinė pradeda medalių medžioklę Europos krepšinio čempionate, o pirmasis Rimo Kurtinaičio komandos varžovas – Didžiosios Britanijos komanda. Po dviejų kėlinių lietuviai pirmauja 41:33.
Treneriai iki pat paskutinės akimirkos sprendė, kokį 12-tuką vešis į Europos čempionatą. Galiausiai vėlų šeštadienio vakarą pranešta, jog į pirmenybes nevyks Eimantas Bendžius, Kristupas Žemaitis ir Mantas Rubštavičius.
REKLAMA
REKLAMA
Kieta kova ir sirgalių emocijos: Europos čempionato starte susitinka Lietuva ir Didžioji Britanija
(44 nuotr.)
Lietuva – Didžioji Britanija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Didžioji Britanija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuva – Didžioji Britanija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)