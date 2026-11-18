Panevėžiečių gretose rezultatyviausias buvo Bandja Sy, pelnęs 22 taškus. Keondre Kennedy pridėjo 17, o Alexanderis Schumacheris surinko 11 taškų.
Nugalėtojų komandoje išsiskyrė Reginaldas Perry, pelnęs 22 taškus. Nikola Popovičius pridėjo 13, o Edinas Atičius surinko 12 taškų ir atkovojo 8 kamuolius.
„Lietkabelis“ rungtynes pradėjo sėkmingai (14:6), tačiau tuomet iniciatyvą perėmė šeimininkai. Antrajame kėlinyje jų persvara išaugo iki 22 taškų (48:26), o trečiajame ketvirtyje siekė net 24 taškus (57:33).
Vis dėlto panevėžiečiai nepasidavė. Ketvirtajame kėlinyje svečiai surengė įspūdingą sugrįžimą ir po B. Sy tritaškio sumažino atsilikimą iki 9 taškų (83:74). Likus 41 sekundei K. Kennedy trimis baudų metimais priartino „Lietkabelį“ iki 87:82, tačiau Sarajevo klubas pergalę įtvirtino nuo baudų metimo linijos.
Viena pagrindinių Panevėžio ekipos problemų buvo klaidos – svečiai kamuolį prarado net 20 kartų.
Artimiausias Europos taurės rungtynes „Lietkabelis“ gruodžio 9 dieną namuose žais su Romos „Roma Basketball“ komanda.
„Bosna“: Reginaldas Perry 22 (6/9 dvit., 6 atk. kam.), Nikola Popovičius 13 (5/9 dvit., 4 rez. perd.), Edinas Atičius 12 (4/6 dvit., 8 atk. kam.), Shawnas Pipesas (2/4 trit., 8 rez. perd.) ir Deandre Gholstonas po 10, Ryanas Hawkinsas 9 (3/6 dvit.), Darko Taličius 6 (4 rez. perd.), Jamesas Banksas 5, Gary Browne 4.
„Lietkabelis“: Bandja Sy 22 (4/6 dvit., 3/5 trit., 4 atk. kam.), Keondre Kennedy 17 (3/5 dvit., 1/4 trit., 4 rez. perd.), Alexanderis Schumacheris 11 (1/5 dvit., 4 kld.), Marius Valinskas 8, Danielius Baslykas (1/5 trit.) ir Milošas Iličius po 7, Gabrielius Maldūnas 6 (5 atk. kam.), Nojus Radzius 3, Ognjenas Jaramazas 2, Gytis Nemeikša 1.
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