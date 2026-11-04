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LGF klubų reitinge – intriguojanti sezono atomazga: dėl geriausio klubo titulo ir 2100 eurų prizinio fondo laukia lemiamos kovos

2026-11-04 18:06 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-04 18:06
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2026 metų Lietuvos graplingo federacijos (LGF) sezonas artėja prie finišo, o kova dėl geriausio metų klubo vardo įgauna vis didesnį pagreitį. Po pasaulio graplingo čempionato atnaujintame klubų reitinge pirmauja „Pankratos“, tačiau artimiausi varžovai dar turi galimybių pakeisti lyderių rikiuotę. Iki sezono pabaigos liko dvejos varžybos, kurios nulems, kam atiteks geriausių metų klubų titulai ir 2100 eurų prizinis fondas.

„Pankratos“ | Organizatorių nuotr.

2026 metų Lietuvos graplingo federacijos (LGF) sezonas artėja prie finišo, o kova dėl geriausio metų klubo vardo įgauna vis didesnį pagreitį. Po pasaulio graplingo čempionato atnaujintame klubų reitinge pirmauja „Pankratos“, tačiau artimiausi varžovai dar turi galimybių pakeisti lyderių rikiuotę. Iki sezono pabaigos liko dvejos varžybos, kurios nulems, kam atiteks geriausių metų klubų titulai ir 2100 eurų prizinis fondas.

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Šiuo metu Lietuvos graplingo federacijos klubų reitingo viršūnėje įsitvirtinęs „Pankratos“ klubas, surinkęs 80 taškų. Antrojoje vietoje žengia Šakių sporto klubas „AUDRA“, turintis 63 taškus. Nors lyderius skiria 17 taškų, toks pranašumas dar negarantuoja galutinės pergalės, todėl paskutiniai sezono turnyrai abiem komandoms bus itin svarbūs.

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Trečiąją vietą užima Ukmergės dziudo klubas – Ukmergės SC, sukaupęs 39 taškus. Jam ant kulnų lipa „Yamasaki BJJ Vilnius“, turintis 31 tašką, o stipriausiųjų penketuką užbaigia „SMAUGLYS“ su 25 taškais. Būtent šioje reitingo dalyje konkurencija ypač atkakli – trečiąją ir ketvirtąją vietas skiria vos 8 taškai, o ketvirtąją ir penktąją – tik 6.

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Į geriausiųjų dešimtuką taip pat patenka sporto klubas „FAITERIS“ (12 taškų), „A-Force Marijampolė“ (10), „Roger Gracie Academy Klaipėda“ (9), „LSMU Fight Club“ (7) ir „Liūto Narvas“ (6). Šių klubų sportininkai taip pat dar turės galimybių papildyti savo komandų taškų kraitį ir pagerinti užimamas pozicijas.

Šiais metais Lietuvos graplingo federacija penkiems geriausiems klubams yra numačiusi 2100 eurų prizinį fondą. Pirmosios vietos laimėtojui atiteks 1000 eurų, antrosios – 500 eurų, trečiosios – 300 eurų, ketvirtosios – 200 eurų, o penktosios – 100 eurų. Taigi, sezono pabaigoje klubai kovos ne tik dėl prestižinio geriausios komandos vardo, bet ir dėl solidžių piniginių apdovanojimų.

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LGF klubų reitingo sistema ypatinga tuo, kad prie bendro rezultato prisideda kiekvienas varžybose dalyvaujantis sportininkas. Už dalyvavimą vienoje disciplinoje klubui skiriamas vienas taškas, o sportininkas, dalyvaudamas tiek Gi, tiek NoGi disciplinose, savo komandai gali pelnyti du taškus. Tai reiškia, kad galutinę klubų rikiuotę lemia ne vien iškovoti medaliai ar aukščiausi sportiniai pasiekimai, bet ir komandų aktyvumas, gausumas bei nuoseklus dalyvavimas varžybose.

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Tokia sistema suteikia galimybę kiekvienam sportininkui, nepriklausomai nuo jo amžiaus ar patirties, prisidėti prie savo klubo sėkmės. Net ir pirmą kartą varžybose dalyvaujantis naujokas gali pelnyti komandai svarbių taškų, kurie sezono pabaigoje gali tapti lemiami.

Iki galutinio 2026 metų klubų reitingo liko dvejos varžybos. Lapkričio 14 dieną Panevėžyje vyks Lietuvos atvirasis graplingo čempionatas, kuriame klubai turės puikią galimybę sustiprinti savo pozicijas ir sumažinti atsilikimą nuo artimiausių varžovų.

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Lapkričio 29 dieną Vilniuje vyks pradedančiųjų graplingo varžybos, kurios taps paskutiniu šių metų klubų reitingo taškų rinkimo etapu. Šis turnyras gali turėti ypatingą reikšmę galutinei įskaitai, nes gausias pradedančiųjų sportininkų grupes turintys klubai galės surinkti nemažai papildomų taškų. Todėl net ir paskutinę sezono dieną reitingo lentelėje dar gali įvykti netikėtų permainų.

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Pasibaigus varžybų sezonui, penki geriausi Lietuvos graplingo federacijos klubai bus pagerbti 2027 metų sausio mėnesį vyksiančioje tradicinėje LGF apdovanojimų šventėje. Jos metu taip pat bus įvertinti geriausi metų sportininkai ir treneriai, kurių pasiekimai bei nuoseklus darbas prisidėjo prie graplingo sporto augimo Lietuvoje.

Artėjanti sezono atomazga žada daug sportinių emocijų ir intriguojančią kovą iki paskutinio taško. „Pankratos“ sieks išsaugoti lyderio poziciją, Šakių „AUDRA“ bandys sumažinti atsilikimą, o Ukmergės dziudo klubas, „Yamasaki BJJ Vilnius“ ir „SMAUGLYS“ kovos dėl kuo aukštesnių prizinių vietų.

Viena aišku – 2026 metų LGF klubų reitingo nugalėtojus lems ne tik stipriausių sportininkų pasirodymai, bet ir visų komandų vienybė bei aktyvumas. Iki sezono finišo liko vos du turnyrai, todėl kiekvienas dalyvis ir kiekvienas pelnytas taškas gali būti aukso vertės. Galutiniai rezultatai paaiškės lapkričio 29 dieną Vilniuje.

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