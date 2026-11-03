Tajus Babaičenko: „Tai išskirtinis medalis, nes jis – olimpinis ir galėjau jį laimėti prieš visą Lietuvą“

Dabar Lietuvos delegacijos taupyklėje Dakaro žaidynėse – visų trijų spalvų medaliai. Šiandien jau antrą apdovanojimą iškovojo 100 m krūtine rungtyje bronzą nuskynęs plaukikas Domas Vilimas. Vakar jis laimėjo sidabrą dukart ilgesnėje distancijoje.
Iš viso žaidynėse Senegale Lietuvai atstovauja 14 sportininkų.
Išskirtinis kovotojo medalis
Šių metų Europos jaunių čempionas T. Babaičenko finale 1:0 palaužė Azijos jaunių čempioną Jurabeką Eshpulatovą iš Uzbekistano.
Tai buvo sunkiausia Lietuvos delegacijos vėliavą atidarymo iškilmėse nešusio atleto pergalė turnyre – kitas dvi kovas jis laimėjo anksčiau laiko, atlikęs veiksmus, gavusius laimėjimą iškart garantuojantį ippon įvertinimą.
Varžybas nuo ketvirtfinalio pradėjęs T.Babaičenko šiame etape pranoko Asmarą Sharifą iš Tadžikistano, o pusfinalyje – Joao Agostinho iš Angolos.
„Labai gerai jaučiuosi. Tikėjausi aukso, bet nesitikėjau, kad bus tokia sunki kova finale. Iš pradžių viskas ėjosi tikrai lengvai – esu atidirbęs savo techniką, veiksmus. Bet finale susidūriau su tikrai stipriu varžovu ir turėjau padaryti viską, ką galiu geriausiai. Tai išskirtinis medalis, nes jis – olimpinis ir galėjau jį laimėti prieš visą Lietuvą“, – po apdovanojimo LTOK.lt sakė T. Babaičenko.
Pernai Šiaurės Makedonijos sostinėje Skopjėje T. Babaičenko laimėjo Europos jaunimo olimpinio festivalio auksą, o šiemet liepą – Europos jaunių čempiono titulą.
Lapkritį jo dar laukia Uzbekistane vyksiantis pasaulio jaunių čempionatas.
Per dieną – du rekordai
Jau antrą medalį Dakare iškovojęs plaukikas D.Vilimas šiandien du kartus per dieną pagerino asmeninį rekordą.
Atrankoje 17-metis panevėžietis 100 m nuotolį krūtine įveikė per 1 min. 2,40 sek. ir užfiksavo trečią rezultatą tarp visų 29 dalyvių.
Finale D. Vilimas plaukė dar greičiau – per 1 min. 1,75 sek. – ir užkopė ant trečio garbės pakylos laiptelio. Auksą iškovojo kinas Yichen Xie (1 min. 1,03 sek.), sidabrą – 200 m distancijoje čempionu tapęs japonas Iori Miyazaki (1 min. 1,30 sek.).
D. Vilimas Lietuvos delegacijos medalių sąskaitą atidarė pirmadienį iškovojęs sidabrą 200 m krūtine rungtyje. Anot atleto, šiandien ryte buvo sunku po vakarykštės kovos pagrindinėje jo distancijoje.
„Buvau tikrai pavargęs. Bet patekau į finalą, o finale susikaupęs iškovojau trečiąją vietą.
Jaučiuosi laimingas, nes nesitikėjau medalio, nesitikėjau, kad pasieksiu tokį rezultatą. Bet viskas įmanoma. Šiandien ypač karšta diena, tai buvo sunku, jaučiuosi kaip pirtyje, bet padėjo kineziterapeutas ir treneris, atnešę šalto vandens, šaldančias liemenes“, – šiandien po finišo Dakaro „Tour de l'Oeuf“ komplekso atvirajame baseine prisipažino D. Vilimas.
Jį ir kitą mūsų šalies plaukikę Emiliją Pociūtę į Dakarą atlydėjo trenerio karjerą pasirinkęs dvejų olimpinių žaidynių dalyvis, pasaulio čempionas Simonas Bilis. O atgauti jėgas padeda kineziterapeutas Arnas Urbonas.
D. Vilimas atskleidė, kad vienas iššūkių šiose žaidynėse – kelionė iš olimpinio kaimelio Diamniadijuje į baseiną Dakare: „Ji trunka apie pusantros valandos, dėl to atsiranda nuovargis. Be to, baseinas atviras, vanduo šiltas, saulė kaitina. Žinoma, sunkiausia tiems, kas plaukia nugara, nes jiems saulė šviečia į akis. Man šiek tiek lengviau, nes plaukiu krūtine, esu šilto vandens mėgėjas.“
Plaukikė – per žingsnį nuo podiumo
Per žingsnį nuo plaukimo varžybų podiumo liko šiandien žaidynėse debiutavusi 17-metė E. Pociūtė. 100 m nugara rungties finale Lietuvos sportininkė finišavo ketvirta – 1 min. 2,36 sek. Po pusės distancijos ji buvo antra.
Auksą iškovojo rumunė Daria-Mariuca Silisteanu (59,98 sek.), sidabrą – atrankoje greičiausia buvusi Pietų Korėjos atstovė Seungwon Kim (1 min. 0,25 sek.), bronzą – argentinietė Cecilia Dieleke (1 min. 0,83 sek.).
E.Pociūtės rezultatas buvo ketvirtas ir atrankos varžybose, kuriose dalyvavo 29 plaukikės – 1 min. 2,90 sek.
Šiaulietei priklausantis Lietuvos rekordas, kurį ji pasiekė šių metų balandį – 1 min. 1,41 sek.
Abu Lietuvos plaukikai žaidynes Dakare baigs ketvirtadienį 50 m distancijose.
– Emilija, finale vyko labai atkakli kova. Kaip apibūdintum varžybų eigą?
– Varžybos yra sunkios dėl karšto oro ir kitų sąlygų. Po rytinės dalies yra trumpas poilsis ir, kadangi labai didelis atstumas nuo kaimelio iki plaukimo baseino, mes pasiliekame čia esančioje palapinėje – joje ilsimės ir ruošiamės antram startui.
– Distancijos viduryje buvote antra. Ar tokią taktiką – greičiau pradėti finalą – su treneriu ir planavote?
– Ypatingos taktikos iš tikrųjų nebuvo, svarbiausia buvo pataisyti klaidas, kurias buvau padariusi ryte. Planas ir buvo pradėti šiek tiek greičiau, nes, norint pasigerinti savo asmeninį rezultatą, reikia pradėti greičiau negu įprastai.
Kadangi praėjęs sezonas buvo labai ilgas, o dabar tik naujo sezono pradžia, tai rezultatas nėra prastas. Daugiau padirbus ir įpusėjus sezonui, manau, su tokia distancijos pradžia ir geresniu užbaigimu rezultatas tikrai bus geresnis ir mano darbas atsipirks.
– Kaip jaučiatės po tokio įtempto finalo? Gal galite įvertinti varžoves, gal jau pažinojote kurias nors finalininkes?
– Aišku, norėjosi pasiimti trečiąją vietą, bet, kadangi, kaip ir sakiau, sezono pradžia, tai nereikia labai jau nusiminti, kad buvau ketvirta.
Aišku, dar laukia 50 m, mano mėgstamiausia rungtis.
Taip, pažinojau rumunę, kuri su manimi kovoja jau daugelyje varžybų nuo pat mano aukštesnio lygio startų pradžios. Su ja plaukiau ir suaugusiųjų čempionate, kuris vyko Paryžiuje, ir Miunchene Europos jaunimo čempionate.
– Kokie privalumai ir trūkumai varžytis atvirajame baseine?
– Sunku, ypač kai čia yra labai karšta ir didelė drėgmė, saulė labai kaitina ir turi nuolat vėsintis. Pavyzdžiui, į startą einu su šaldančia liemene, kad palaikyčiau kūną vėsesnį, nes sukaitus įšokti į vandenį, kurio temperatūra tikrai viršija normas, nėra gerai ir tai pasijaučia pačiame plaukime. Mažiau ištvermės, sunkiau išlaikyti savo tempą, nes karštas vanduo labai smukdo.
Nežinau jokių privalumų atvirame baseine, nes nugaristėms atviri baseinai labai trukdo, kadangi nėra orientacijos – nėra lubų ir labai sunku pajausti, kurioje baseino takelio pusėje tu plauki. Ir, aišku, būna varžybų, kai kliudai takelio ribą dėl to, kad saulė akina ir panašiai.
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