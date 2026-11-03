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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Po skandalo – naujas Molotoko pareiškimas

2026-11-03 16:43 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-03 16:43
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„UTMA 20“ turnyre pasirodęs ir svorio kategorijoje virš 95 kg Mantui Rimdeikai (2-0 UTMA) antrajame raunde techniniu nokautu pralaimėjęs Markas Molotokas (0-1 UTMA) ilgiau organizacijoje nebekovos. Sekmadienį UTMA pranešė, kad dėl viešoje erdvėje pasirodžiusių vaizdų, kuriuose M. Molotokas žemina merginą, nutraukia visus ryšius su kovotoju. Nuo kovotojo atsiribojo ir jo klubas „Žvėris Gym“.

Manto Rimdeikos – Marko Molotoko kovos akimirka | Patricijos Adamovič / BNS nuotr.
GALERIJA (8)

„UTMA 20“ turnyre pasirodęs ir svorio kategorijoje virš 95 kg Mantui Rimdeikai (2-0 UTMA) antrajame raunde techniniu nokautu pralaimėjęs Markas Molotokas (0-1 UTMA) ilgiau organizacijoje nebekovos. Sekmadienį UTMA pranešė, kad dėl viešoje erdvėje pasirodžiusių vaizdų, kuriuose M. Molotokas žemina merginą, nutraukia visus ryšius su kovotoju. Nuo kovotojo atsiribojo ir jo klubas „Žvėris Gym“.

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Pats M. Molotokas „instagram“ tinkle aiškino, kad patalpinti vaizdo įrašai neva tebuvo „Helovino“ pokštas. Jis taip pat pasmerkė tuos, kurie, kovotojo teigimu, darė skubotas išvadas ir per anksti jį nuteisė. Nauji M. Molotoko vaizdo įrašai leido susidaryti įspūdį, kad jis su minėta mergina jau susitaikė.

M. Molotokas taip pat kreipėsi į jam kritikos negailėjusius kovotojus – Raimondą Krilavičių bei Oskarą Buinicką. Sunkiasvoris pareiškė, kad jam tereikia pranešti kovos laiką bei vietą ir jis ten atvyks.

M. Molotokas vėliau perdavė žinutę ir M. Rimdeikai, pareiškęs, kad norėtų revanšo.

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