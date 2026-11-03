Po skandalo – naujas Molotoko pareiškimas

Pats M. Molotokas „instagram“ tinkle aiškino, kad patalpinti vaizdo įrašai neva tebuvo „Helovino“ pokštas. Jis taip pat pasmerkė tuos, kurie, kovotojo teigimu, darė skubotas išvadas ir per anksti jį nuteisė. Nauji M. Molotoko vaizdo įrašai leido susidaryti įspūdį, kad jis su minėta mergina jau susitaikė.
M. Molotokas taip pat kreipėsi į jam kritikos negailėjusius kovotojus – Raimondą Krilavičių bei Oskarą Buinicką. Sunkiasvoris pareiškė, kad jam tereikia pranešti kovos laiką bei vietą ir jis ten atvyks.
M. Molotokas vėliau perdavė žinutę ir M. Rimdeikai, pareiškęs, kad norėtų revanšo.
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