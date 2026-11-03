„Neptūnas“ po pertraukos prarado persvarą ir Turkijoje nusileido „Tofaš“, pašalintas Petrauskas

Puikiai rungtynes pradėję klaipėdiečiai per pirmąjį ketvirtį įgijo dviženklę persvarą (29:19), o į pertrauką išėjo su 6 taškų pranašumu – 49:43.
Visgi viskas pasikeitė po pertraukos – „Neptūnas“ strigo puolime, šeimininkai užsikūrė, o Efe Postelo tritaškis trečiojo kėlinio pabaigoje sukūrė „Tofaš“ 8 taškų pranašumą – 67:59.
Uostamiesčio ekipa bandė laikytis kovoje ir įpusėjus lemiamam ketvirčiui buvo arti (72:78), bet netrukus antrąją techninę pražangą užsidirbo „Neptūno“ atsarginių suolas, o tuomet taip pat buvo nubaustas ir G.Petrauskas, kuriam tai reiškė rungtynių pabaigą. Keturias baudas sumetę šeimininkai nutolo negrįžtamai – 85:72.
Lietuvos klubo neišgelbėjo spindėjęs Yannickas Franke – 23 taškai (1/3 dvit., 5/7 trit., 6/6 baud.) ir 19 naudingumo balų per 29 minutes.
„Tofaš“: Zachas Nutallis 20, Bryce'as Jonesas ir Shavaras Reynoldsas po 19, Terellas Carteris 12, Tre'Shawnas Thurmanas 10.
„Neptūnas“: Yannickas Franke 23 (5/7 trit., 6/6 baud.), Einaras Tubutis 13, Henri Drellas 12, Martynas Echodas 10 (10 atk. kam.).
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