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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos taurė

„Neptūnas“ po pertraukos prarado persvarą ir Turkijoje nusileido „Tofaš“, pašalintas Petrauskas

2026-11-03 21:11 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-11-03 21:11
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Klaipėdos „Neptūnui“ (1/5) nepavyko pagerinti pozicijų Europos taurėje. Gedimino Petrausko auklėtiniai išvykoje 79:94 (29:19, 20:24, 10:24, 20:27)pripažino Bursos „Tofaš“ (5/1) pranašumą.

(Euroleague.net)
GALERIJA (12)

Klaipėdos „Neptūnui“ (1/5) nepavyko pagerinti pozicijų Europos taurėje. Gedimino Petrausko auklėtiniai išvykoje 79:94 (29:19, 20:24, 10:24, 20:27)pripažino Bursos „Tofaš“ (5/1) pranašumą.

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Puikiai rungtynes pradėję klaipėdiečiai per pirmąjį ketvirtį įgijo dviženklę persvarą (29:19), o į pertrauką išėjo su 6 taškų pranašumu – 49:43.

Visgi viskas pasikeitė po pertraukos – „Neptūnas“ strigo puolime, šeimininkai užsikūrė, o Efe Postelo tritaškis trečiojo kėlinio pabaigoje sukūrė „Tofaš“ 8 taškų pranašumą – 67:59.

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(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Tofaš“ – „Neptūnas“

Uostamiesčio ekipa bandė laikytis kovoje ir įpusėjus lemiamam ketvirčiui buvo arti (72:78), bet netrukus antrąją techninę pražangą užsidirbo „Neptūno“ atsarginių suolas, o tuomet taip pat buvo nubaustas ir G.Petrauskas, kuriam tai reiškė rungtynių pabaigą. Keturias baudas sumetę šeimininkai nutolo negrįžtamai – 85:72.

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Lietuvos klubo neišgelbėjo spindėjęs Yannickas Franke – 23 taškai (1/3 dvit., 5/7 trit., 6/6 baud.) ir 19 naudingumo balų per 29 minutes.

„Tofaš“: Zachas Nutallis 20, Bryce'as Jonesas ir Shavaras Reynoldsas po 19, Terellas Carteris 12, Tre'Shawnas Thurmanas 10.

„Neptūnas“: Yannickas Franke 23 (5/7 trit., 6/6 baud.), Einaras Tubutis 13, Henri Drellas 12, Martynas Echodas 10 (10 atk. kam.).

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