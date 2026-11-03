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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

NKL klubas nugalėjo tauragiškius

2026-11-03 21:02 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-11-03 21:02
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Citadele Karaliaus Mindaugo taurės (Citadele KMT) pirmajame etape neliko nelaimėjusių ekipų – paskutiniąja tokia tapo „Jurbarkas-Karys-Manvesta“ (1/2).

(Klubo nuotr.)

Citadele Karaliaus Mindaugo taurės (Citadele KMT) pirmajame etape neliko nelaimėjusių ekipų – paskutiniąja tokia tapo „Jurbarkas-Karys-Manvesta“ (1/2).

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NKL klubas namuose 91:77 (28:21, 15:18, 23:13, 25:25) parklupdė „Tauragę“ (1/2) ir pavijo ne tik šią komandą, bet ir tokį patį pergalių-pralaimėjimų balansą turintį Kėdainių „Nevėžį-Paskolų klubą“ (1-2).

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Sulig šiuo maču Citadele KMT pirmojo etapo kovos pasiekė pusiaukelę – visos ekipos bent sykį susikovė tarpusavyje. Gerokai arčiau vienintelio kelialapio į ketvirtfinalį už kitus atsidūrė be pralaimėjimų žengiantys „Gargždai“ (3-0).

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Nuostabų mačą sužaidė Norbertas Giga – aukštaūgio statistinę eilutę papuošė dvigubas dublis: 26 taškai (9/14 dvit., 2/3 trit., 2/2 baud.), 12 atkovotų kamuolių, 3 rezultatyvūs perdavimai, 3 perimti kamuoliai ir net 40 naudingumo balų.

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Negana to, solidžius pasirodymus surengė ir dar keli jurbarkiečių atstovai: Vytenis Lipkevičius (11 tšk., 8 atk. kam., 4 rez. perd., 23 naud. bal.), Adas Juškevičius (16 tšk., 6 rez. perd., 17 naud. bal.), Tomas Zdanavičius (14 tšk., 4 atk. kam., 15 naud. bal.) ir Karolis Kokoška (14 tšk., 6 atk. kam., 17 naud. bal.).

Pralaimėtojų gretose išsiskyrė Vaido Kariniausko ir Nojaus Mineikio duetas: įžaidėjas prie 17 taškų pridėjo 5 atkovotus kamuolius, 4 rezultatyvius perdavimus ir sukaupė 18 naudingumo balų, o snaiperis savo ruožtu pelnė 16 taškų, atkovojo 5 kamuolius ir surinko 15 naudingumo balų.

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Mačas Jurbarke prasidėjo šeimininkams iškart griebiant jautį už ragų – galingas jurbarkiečių puolimas leido anksti susikurti šiokią tokią persvarą (19:12). Netrukus Povilo Valaičio auklėtiniai jau disponavo dviženkliu pranašumu (26:15). Skirtumą paskutinę pirmojo kėlinio sekundę sušvelnino V. Kariniausko dvitaškis – 21:28.

Tauragiškiai, rodos, prabudo antrajame kėlinyje. Per kelias minutes jiems pavyko deficitą sumažinti iki vos vieno metimo (28:30). Vėliau svečiai netgi išlygino rezultatą (37:37), tačiau sėkmingesnė pirmosios dalies pabaiga leido namų ekipai į rūbinę nusinešti 4 taškų rezervą – 43:39.

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Po pertraukos energingesnis vėl atrodė „Jurbarkas-Karys-Manvesta“, kuris po K. Kokoškos tritaškio susigrąžino dviženklį atotrūkį (54:43). Šįkart jurbarkiečiams jau pavyko stabilizuoti padėtį ir skirtumas kurį laiką pernelyg nesikeitė. Paskutiniąsias dešimt minučių NKL ekipa pasitiko užtikrintai pirmaudama – 66:52.

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Tauragiškių laikas sugrįžti į kovą dėl pergalės tiksėjo, tačiau progreso vejantis oponentus nebuvo. Likus kelioms minutėms komandas toliau skyrė sąlyginai nemaža atskirtis (77:66). Jurbarko ekipos pergalę vienas po kito įtvirtino sėkmingi N. Gigos epizodai puolime.

„Jurbarkas-Karys-Manvesta“: Norbertas Giga 28, Adas Juškevičius 16, Tomas Zdanavičius ir Karolis Kokoška po 14, Vytenis Lipkevičius 11, Justas Nausėdas 6.

„Tauragė“: Vaidas Kariniauskas 17, Nojus Mineikis 16, Jamesas Blackmonas 12, Dovis Bičkauskis 6.

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