„UTMA 21“: Buinickui teks organizacijos naujoko iššūkis

„Diamond Fight Club“ atstovaujantis N. Nedzveckas savo vertę įrodė „UTMA Rising 3“ turnyre, kai kikbokso taisyklėmis svorio kategorijoje iki 81 kg teisėjų sprendimu (10:9, 10:9, 10:9) įveikė „Šorochovai Team“ bei „One Blood“ klubų narį Beną Šorochovą.
Tuo tarpu pirmosios pergalės organizacijoje vis dar ieškančiam O. Buinickui teko ne vienas sudėtingas išbandymas skirtingose svorio kategorijose. Svorio kategorijos iki 84 kg kikbokso akistatoje jis pirmajame raunde nokautu nusileido Dominykui Dirksčiui, o vėliau muaythai stiliaus dvikovoje su MMA pirštinėmis (iki 82 kg) užfiksavo lygiąsias su Arnoldu Misiūnu.
Po šios akistatos svorio kategorijoje iki 77 kg kikbokso taisyklėmis jis teisėjų sprendimu pripažino Raimondo Krilavičiaus pranašumą. Netrukus O. Buinicas dar kartą susigrūmė su A. Misiūnu, o tada O. Buinickas laimėjo pirmąjį bei antrąjį raundus rezultatu 10:9, tačiau A. Misiūnas trečiajame atsakė įtikinamu dominavimu (10:8), todėl teisėjai vėl paskelbė lygiąsias.
Pagrindinėje „UTMA 21“ turnyro dvikovoje žiūrovais išvys titulinę kovą – svorio kategorijos iki 75 kg UTMA čempionas Nikola Cvetkovičius (3-0 UTMA) gins savo diržą priimdamas Raimondo Avlasevičiaus (5-1-1 UTMA) iššūkį.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.