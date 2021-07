Legendinio boksininko Eubanko šeimoje didelė tragedija – nuskendo sūnus

Anglijos spauda skelbia, kad Sebastianas Eubankas mirė Dubajuje. Pirminiais duomenimis, vyras nuskendo.

„Mano šeima ir aš esame sukrėsti, išgirdę, kad Sebastianas paliko pasaulį likus kelioms dienoms iki 30-ojo gimtadienio“, – „Daily Mail“ sakė Ch. Eubankas.

Anot BBC, be vyro ir tėvo liko S. Eubanko žmona ir naujagimis sūnus.

S. Eubankas sekė savo tėvo pėdomis ir taip pat žengė profesionalaus boksininko keliu. Tiesa, jis ringe kovojo tik du kartus, bet pasiekė dvi pergales.

Žuvusiojo Sebsatiano tėvas Ch. Eubankas buvo vienas ryškiausių bokso veidų pasaulyje prieš daugmaž 30 metų. Jis yra buvęs pasaulio bokso čempionas vidutinio svorio kategorijoje.

Iš 52 kovų pasiekė 45 pergales. Sporto pasaulyje pagarsėjo savo ekstravagantišku elgesiu.

