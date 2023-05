Kurtinaitis apie „Wolves“ vadovų pasisakymus: „Mėnuliui nusispjauti, kad ant jo loja šunys“

Neseniai 63-iąjį gimtadienį atšventęs strategas 2022–2023 m. sezone darbavosi Alytaus „Wolves“ klube.

Per 24 rungtynes Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) R. Kurtinaičio vadovaujama „Wolves“ komanda iškovojo 16 pergalių, rikiavosi 3 lentelės vietoje ir jau buvo spėjusi nugalėti tiek Kauno Kauno „Žalgirį“, tiek Vilniaus „Rytą“. Be to, Šiaurės Europos krepšinio lygoje (ENBL) „Wolves“ pateko į finalo ketvertą, kuris klubui tapo pirmuoju tokiu jo egzistavimo istorijoje.

Vis tik klubo vadovai kovo pabaigoje nutarė atleisti R. Kurtinaitį, o prie komandos vairo stojo Kęstutis Kemzūra.

„Wolves“ pavyko LKL reguliariajame sezone išsaugoti 3 vietą, tačiau antras pagal biudžetą Lietuvos klubas jau ketvirtfinalio serijoje skaudžiai 0:2 krito nuo Jonavos „Cbet“ kirčių. ENBL čempionate vadovaujant K. Kemzūrai „Wolves“ užėmė antrąją vietą.

Taurės ateina „ne per balius, o per vargus“

Olimpinis čempionas R. Kurtinaitis sutiko pasidalinti savo mintimis apie šią situaciją su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

„Jie ėjo tuo keliu, kur nuėjo. Aš tik galvoju, kad jeigu šitie klubo vadovai būtų dėję savo pinigus, taip darę kažkokį verslą ir viską taip sustrategavę, tai jiems dabar reiktų skelbti bankrotą. Sako, „ne taip galvojom, ne taip išėjo“. Kai „įvarai“ keturis milijonus ir „ne taip išeina“, gal gaila tų pinigų kažkiek, ar ne?“, – retoriškai klausia treneris.

2008–2009 m. su Vilniaus „Rytu“ visus įmanomus titulus (net 5) laimėjęs R. Kurtinaitis iki šiol yra vienintelis „Ryto“ treneris, kuriam pavyko iškovoti ir apginti LKL čempionų vardus (2008–2009 ir 2009–2010 m.).

R. Kurtinaitis apgailestavo, kad „Wolves“ klubo vadovai neišlaukė ir su juo atsisveikino prieš pat svarbiausias sezono kovas.

„Jeigu kažko imuosi, matau perspektyvą, noriu tai „davesti“ iki galo. Aš ne tas, kuris ateina ir per vieną dieną viską padaro. Turiu dešimties mėnesių programą, kaip ruošti komandą. Galvojate, kad tos Europos taurės šiaip sau atėjo? Željko Obradovičius su „Partizan“ ir Sergio Scariolo su „Chimki“ nelaimėjo tos taurės. Ne taip paprasta tą padaryti, nesvarbu, kad tai ne Eurolyga. Visada ruošiu komandą atkrintamosioms. Turi sutvirtėti fiziškai ir morališkai. Tas neina „per balius“, tas ateina „per vargus“. Aš visą tą esu praėjęs, turėjau gyvenime daug gerų trenerių. Žinau, kaip viskas vyksta“, – kalbėjo R. Kurtinaitis.

Praėjusią savaitę „Wolves“ klubas išplatino tinklalaidę, kurioje klubo vadovai Rimantas Kaukėnas, Andrius Žiauberis ir krepšinio operacijų vadovas Algimantas Bružas dėstė mintis apie R. Kurtinaičio atleidimo priežastis.

Pasak klubų vadovų, R. Kurtinaitis stabdė komandos komplektaciją. Reaguodamas į „Wolves“ vadovų komentarus, strategas pasitelkė vaizdingą metaforą:

„Kai dirbau Azerbaidžane, man pasakę rytiečių patarlę – „Mėnuliui nusispjauti, kad ant jo loja šunys.“ Aš žinau, kiek šunys loja, nes pats turiu šešis. Jie loja, bet nuo to mėnulis kažkiek pasislenka ar ne? Rytiečiai nėra kvaili žmonės, jie visą tą išmąstę. Ką man aiškinti, ką man dėlioti. Visi viską matė ir supranta. Bent jau mano aplinkoje krepšinio žmonės supranta, kas vyksta“, – teigė jis.

Kalbėdamas apie pagrindinius savo darbo principus, tris kartus Europos taurę laimėjęs R. Kurtinaitis sakė:

„Kai buvau dvidešimties metų, aš irgi galvojau, kad pakeisiu pasaulį. Bet man mama sakė: „Sūnau, dar palauk šiek tiek.“ Reikia suprasti, kaip apskritai viskas vyksta. Mes visi pilni gerų idėjų, bet problema – kaip jas realizuoti. Jie neišlaukė. Gal išmoks. Man nereikia padėti. Man tik netrukdykit ir aš jums viską padarysiu. Ir žaidėjams sakiau – jums nieko nereikia galvoti papildomai. Aikštėje įvykdykite, ko prašau ir nueikite pasiimti atlyginimo. Nieko nereikia galvoti – viskas sugalvota, numatyta ir paskaičiuota šimtui metų į priekį“, – mintimis dalijosi R. Kurtinaitis.

Užbaigdamas temą apie „Wolves“, legendinis Lietuvos treneris pasitelkė pavyzdį iš klubinio futbolo.

„Kažkada „Sevillia“ tapo Europos taurės nugalėtoja ir džiaugėsi, nes link to ėjo 29 metus. Šiuo atveju, manau, kad buvo galima viską pagreitinti, bet tai privatus klubas ir jie elgiasi kaip nori, čia jų reikalai.“

Kitiems LKL klubams nesako „ne“

Ar krepšinio gerbėjai gali tikėtis išvysti R. Kurtinaitį treniruojantį kitą LKL klubą jau artėjantį sezoną?

„Dabar nieko nenoriu, neapsikraunu ateitimi. Gal vėliau norėsiu. Sau pjaunu žolytę ir guliu prie baseino. Prieš akis – vasara, pilna veiklų. Man dirbti patinka ir aš galiu dirbti 24 valandas per parą. Galiu dirbti ir su jauna komanda. Nieko neslepiu ir galiu pasidalinti patirtimi. Galiu kartoti šimtą kartų tuos pačius dalykus, kol žaidėjas supras. Aišku, negali ateiti su vidutiniokais ir sakyti, kad mes turime būti pirmi. Yra kažkokios ribos ir turi tą objektyviai matyti“, – teigė R. Kurtinaitis.

Visgi galiausiai treneris atskleidė, kad ateityje, pasitaikius tinkamoms aplinkybėms, neatsisakytų darbo ir mažesnio biudžeto LKL komandoje.

„Žiūrėsime, kas kaip komplektuosis, kam ko truks. Komandos apsidėlios biudžetus ir žiūrės, ką jos gali. Tikrai nesakau ne LKL klubams. Kodėl gi ne? Aš turiu matyti komandą, žinoti, ką ji nori padaryti“, – pridūrė treneris.

Šiuo metu treneris stebi NBA finalus. Kalbėdamas apie praėjusią naktį pasibaigusią Rytų konferencijos finalo seriją, kurią 4:3 laimėjo Majamio „Heat“, R. Kurtinaitis sakė:

„Tokiame lygyje pralaimėti 4 kartus iš eilės pirmaujant 3:0 būtų kažkas tokio. Ne veltui to dar niekada nėra buvę per NBA istoriją.

Bostonas buvo šalia istorinio pasiekimo, todėl jiems – šlovė ir garbė. Būtų neblogas kuriozas, kad dabar Bostonas paleistų savo trenerį, kuris neišėjo į finalą ir neįvertintų to, kad komanda atsispyrė nuo 0:3 ir grįžo į kovą. Man Majamis patinka, nes į finalą pateko iš aštuntos pozicijos ir viskas čia vyksta tarsi prieš visas nerašytas taisykles. NBA finale, manau, palaikysiu Majamį“, – sakė R. Kurtinaitis.

