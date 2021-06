Kuriozas: pašėlę Brazilijos aistruoliai pargriovė Neymarą – žvaigždė ėmė šlubčioti

Brazilijos rinktinei ruošiasi padėti ir ryškiausia žvaigždė 29-erių Neymaras. Tiesa, jo atvykimas į viešbutį nesiklostė taip, kaip planuota. Neymarui išlipus iš autobuso, prie jo pribėgo įsiaudrinę sirgaliai, kuriems pavyko prasiveržti pro apsaugą.

Jaunieji fanai taip troško apkabinti savo herojų, kad galiausiai paslydo, susidūrė tarpusavyje ir trenkėsi į patį Neymarą. Gerbėjus galiausiai sutramdė apsaugos darbuotojai, o štai Neymarui susidūrimas, panašu, buvo skausmingas. Jis į viešbutį nuėjo šlubčiodamas, taip sukeldamas nerimą Brazilijos rinktinės sirgaliams, nes jis jau keletą metų yra labai dažnai kankinamas traumų.

Neymar 🇧🇷 fans crossed the security and ended up running over the Brazilian. The PSG star limped into the hotel where his national team is staying. [@okdobleamarilla] #Neymar #PSG

pic.twitter.com/gRrLkpXO1x