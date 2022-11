Kroatija suvarpė kanadiečių gynybą ir iškovojo triuškinančią pergalę

Jau 3-ią minutę Kanada šokiravo Kroatijos rinktinę ir jos gerbėjus, kai Alphonso Daviesas greitoje atakoje galva nukreipė kamuolį į vartus ir išvedė kanadiečius į priekį 1:0. 27-ą minutę kroatai surengė greitą išpuolį ir Andrejus Kramaričius įmušė įvartį, tačiau teisėjas pakėlė vėliavėlę ir užfiksavo nuošalę.

Visgi tai įkvėpė kroatus ir jie kėlinio pabaigoje pradėjo agresyviai atakuoti byrančius kanadiečius. 37-ą minutę Ivanas Perišičius atliko nuostabų perdavimą laisvam likusiam A.Kramaričiui, kuris smūgiavo į tolimąjį vartų kampą ir išlygino rezultatą – 1:1. Netrukus į kanadiečių vartus krito ir antras įvartis, kai Marko Livaja atliko smūgį iš maždaug 11 metrų ir pataikė į tolimąjį vartų kampą.

Kroatai kur kas geresni buvo ir antrame kėlinyje, o 70-ą minutę ir vėl puikiai sudirbo I.Perišičiaus ir A.Kramaričiaus duetas, po kurio komandas jau skyrė du įvarčiai – 3:1. Galiausiai per pridėtą rungtynių laiką kanadiečiai klydo aikštės viduryje, M.Oršičius išbėgo kartu su Lovro Majeriu vieni prieš vartininką ir be jokių problemų jį nuginklavo – 4:1.

Prieš paskutinį ratą F grupėje Kroatija ir Marokas turi po 4 taškus, Belgija – 3, o Kanada – 0.

🇭🇷 Croatia pick up their first win of #Qatar2022 @adidasfootball | #FIFAWorldCup