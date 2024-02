Krepšinio rungtynėse Latvijoje neapsiėjo be skandalo

Airijos krepšininkės sulaukė raginimų iš Palestinos šalininkų boikotuoti mačą prieš Izraelį, bet nusprendė to nedaryti, nes tada būtų sulaukusios griežtų sankcijų.

Visgi, tuomet Izraelio krepšininkė Dor Saar pareiškė, kad Airijos komanda yra „gana anitsemitiška“. Airės šių žodžių nepraleido pro ausis, pažymėjo, kad toks pareiškimas yra „įžeidžiantis bei neatitinkantis realybės“.

Airės, reaguodamos į D.Saar žodžius, ėmėsi savotiško protesto – nusprendė neatlikti tradicinių veiksmų prieš rungtynių pradžią: nespaudė varžovėms rankų, nesikeitė dovanomis, o himno klausėsi ne atsistojusios aikštėje, o būdamos prie atsarginių žaidėjų suoliuko.

The Irish women’s basketball team:



- declined to shake hands with the Israeli team

- declined to join the Israelis at center court for the national anthems

- lost 🇮🇪 57 - 87🇮🇱 pic.twitter.com/C5NF5zTKC7