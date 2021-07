Krepšinio ekspertas: „Luka Dončičius pagal krepšinio intelektą yra geriausias žaidėjas pasaulyje“

Slovėnai pirmajame mače lengvai 118:100 susitvarkė su pasaulio vicečempionais argentiniečiais, o antrajame susitikime 116:81 įveikti olimpinių žaidynių šeimininkai japonai.

Vos kiek daugiau nei du milijonus gyventojų turinti Slovėnija turi gan nemažus šansus patriukšmauti ir pakovoti dėl bet kurios prabos medalių.

Lengvas ir paprastas slovėnų žaidimas

Atrodo, kad Slovėnijos ekipa yra laisviausią ir paprasčiausią krepšinį žaidžianti komanda.

Didžiąją laiko dalį Slovėnijos rinktinės žaidimas laikosi Luka Dončičiaus rankose, o krepšinio magas padaro viską, kad tik tiek jam, tiek jo komandos draugams būtų pačios geriausios įmanomos situacijos puolime.

L. Dončičius didžiąją laiko dalį su Mike‘u Tobey arba Vlatko Čančaru žaidžia pick and rollą arba pick and popą (du prieš du kombinacijas, kai pirmąja krepšininkas leidžiasi po krepšiu, o antrąja opcija lieka prie tritaškio linijos – aut. past.), po kurio itin dažnai arba pats slovėnų vunderkindas metą metimą, arba atranda laisvesnį komandos draugą prie tritaškio linijos arba po krepšiu.

„Žaidimo paprastumas susideda į kokybę. Jei pastatai kokybišką užtvarą, toliau gali nuspręsti žaidimo eigą laisviems komandos draugams. Tada tie laisvi žaidėjai priima gerus sprendimus – arba meta į krepšį, arba veržiasi po krepšiu. Kam tada apsunkinti žaidimą?

Jeigu tu prieš penkerius metus turi LeBroną Jamesą, tai kam tau žaisti su 10 derinių, jeigu tu gali duoti L. Jamesui kamuolį, aplinkui jį pastatyti žaidėjus, kurie yra pataikantys ir gerai kovojantys dėl kamuolių, tada nereikia kažkokių sunkių derinių. Lygiai tas pats su L. Dončičiumi.

L. Dončičius puikiai žaidža pick and rollą (du prieš du – aut. past.), puikiai skirsto kamuolius, pats puikiai užbaigia atakas.

Įspūdingas Dončičiaus ir Hachimuros taškų lenktynes rungtynėse žiūrėkite čia:

Būtent iš vienos užtvaros sprendžiami reikalai nėra vien tik L. Dončičiaus dalykas. Būdavo ir tas labai greitas ispaniškas krepšinis, kur pastato vieną užtvarą ir po jos viską nusprendžia atakos baigtį – jei kažkas nueina per daug į pagalbą, greitai perskaitomos situacijos ir atiduodamas kamuolys ten, kur laisvas žmogus.

Nesakyčiau, kad tai yra laisvesnis krepšinis – sakyčiau, jog tai yra kokybiškas krepšinis, prie kurio prisideda tie žaidėjai, nusprendžiantys rungtynes. Vienas iš jų L. Dončičius. Kiti krepšininkai aplink tokias žvaigždes dažniausiai būna tie, kurie turi savo rolę“, – sakė krepšinio treneris, ekspertas Tomas Purlys.

Visgi didesnių schemų neturėjimas ne visada gali būti pats geriausias dalykas.

Būtų galima daryti prielaidą, kad išanalizavus varžovų žaidimą, viskas būtų lengviau, tačiau L. Dončičiaus žaidimo išanalizuoti praktiškai neįmanoma. Slovėnijos šviesulys yra nesustabdomas vienas prieš vieną situacijose, o komandinė gynyba, dvigubinimas, atveria kitas laisvesnes skyles, kurias kol kas Slovėnijos vyrų krepšinio rinktinės sportininkai išnaudoja.

„L. Dončičiaus komandos draugų nuo jo nelabai atkirsi. Klemenas Prepeličius, V. Čančaras, Jaka Blažičius, kuris buvo rezultatyviausias Europos taurės žaidėjas, M. Tobey žaidžia „Valencia“ komandoje. Ta slovėnų komanda tikrai nėra silpna kad ir be L. Dončičiaus.

Aišku, be L. Dončičiaus keistųsi slovėnų komanda ir galimai būtų vidutiniokė, bet tai tikrai nėra kažkokie atsarginiai žaidėjai klubiniame krepšinyje – yra NBA, Eurolygos, Europos taurės krepšininkų. Tai yra geri žaidėjai.

Kitas dalykas – L. Dončičius įmetė 48 taškus, bet likusi komandos dalis įmetė 70 taškų. Jei L. Dončičius tame mače būtų įmetęs 20, komanda būtų turėjusi 90, kas irgi yra geras rezultatas.

L. Dončičius komandoje labai daug ką nusprendžia, bet komandos draugai irgi turi mokėti įkirsti, žinoti, kada poppinti (po du prieš du užtvaros kilti prie tritaškio – aut. past.), kiti turi irgi žinoti, kada turi atsirasti atitinkamose pozicijose.

Kol kas L. Dončičius yra toks didelis talentas, kuris pats sprendžia, kada jam įjungti penktą pavarą, o kada duoti truputį daugiau duoti komandos draugams atsakomybės“, – kalbėjo T. Purlys.

Tolimi metimai – nuo jų itin daug priklauso slovėnų pergalingas žaidimas. Rungtynėse su Argentina slovėnai pataikė 16 tritaškių, su Japonija 15 tolimų metimų, o paskutinėse atrankos į olimpines žaidynes rungtynėse su Lietuva – 13. Visgi kol kas tokios dienos, kai slovėnai nepataiko – nebuvo.

Įspūdingą Dončičiaus tritaškį su atšokimu žiūrėkite čia:

„Kol kas tokios didelės juodos dienos slovėnams nebuvo. Bet pagalvokime ir apie tokį dalyką – su Argentinos rinktine slovėnai išmetė 41 dvitaškį ir 43 tritaškius. Faktas tai, kad varžovų komandos bando naujas taktikas, kurios paprasčiausiai neveikia. Galbūt varžovai gali pataikyti ant juodos dienos, bet kol kas tokių dienų pas slovėnus nėra.

Kai turi tokį Mocartą kaip L. Dončičius – jis pats susikuria sau metimus, kurie nėra uždengiami. Kol kas jo metimai krenta pakankamai geru procentu. Tritaškius jis irgi meta taip, kad net nelabai gali kažką prieš jį padaryti.

Be to, kuo daugiau ir dažniau mesi tritaškių, tuo daugiau ir pataikysi bei tavo pasitikėjimas bus didesnis, o jei mesi mažai ir pataikysi mažai – natūralu, kad pasitikėjimas irgi bus mažesnis. Akivaizdu, kad slovėnai turi daug pasitikėjimo savimi ir per daug apie kiekvieną metimą negalvoja.

Slovėnijos rinktinėje gali gerai sužaisti ir M. Tobey, kuris po užtvarų gali kilti arba prie tos pačios tritaškio linijos, arba leistis po krepšiu ir įdėti dėjimus“, – pasakojo T. Purlys.

Rotacijos klausimas

Slovėnijos vyrų krepšinio rinktinė turi solidžią 7-8 žaidėjų rotaciją, tačiau tai yra atviras klausimas, ar šios rotacijos pakaks viso turnyro metu. Galbūt pats turnyras nėra ilgiausias ir labiausiai alinantis, kadangi komandos gauna dvi, tris dienas pailsėti, bet apie jėgų paskirstymo klausimą reikia užsiminti.

Lengvose rungtynėse Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) treneris Greggas Popovichius randa laiko visiems komandos žaidėjams. Rungtynėse su Irako sportininkais JAV komandoje nebuvo nė vieno žaidėjo, kuris būtų žaidęs daugiau nei 23 min. 11 sek., o kol kas slovėnų kieme yra kiek kitaip.

Pirmame mače su argentiniečiais L. Dončičius ant parketo praleido net 31 minutę, o antrajame mače su japonais beveik 26 min. Atitinkamai L. Dončičiaus pagalbininkas M. Tobey abejuose mačuose aikštelėje buvo 27 minutes. Kitas ramstis V. Čančaras abejuose mačuose praleido po beveik 26 minutes.

„Tikrai nebus, kad visi svarbiausi krepšininkai visada žais virš 30 minučių. Kitas dalykas – matosi, kad L. Dončičius nežaidžia visų kėlinių aukščiausia pavara. Matėme, kad prieš argentiniečius jis pirmuosius du kėlinius sužaidė fantastiškai – įmetė 31 tašką.

Trečiasis kėlinys buvo tas, kur L. Dončičius pernelyg daug iniciatyvos nesiėmė. Galbūt matė, kad komanda jau turėjo didelį pranašumą, tai jis šiek tiek sulėtindavo rungtynių tempą, jog atgautų kvapą ir pasiilsėtų. Jis yra be galo gerai viską suprantantis ir jaučiantis žaidėjas, kad jis sugeba rungtynių metu pasiilsėti.

Jeigu atvirai – nelabai įsivaizduoju, ar kažkada buvo protingesnis žaidėjas krepšinio intelekto prasme. Pagal sprendimus L. Dončičius yra TOP 1 pasaulyje, nors jam yra tik 22 metai“, – L. Dončičiumi žavėjosi T. Purlys.

Gynybos klausimas

Slovėnijos krepšininkai prieš argentiniečius praleido 100 taškų, prieš japonus 81, o prieš lietuvius 85. Visi skaičiai yra gan didoki, tad įdomu, ar svarbiausiose rungtynėse užteks dominuojančio puolimo ir vangokos gynybos.

„Aš manau, kad slovėnai susikuria labai daug atakų ir dėl to pas juos atsiranda daugiau metimų. Prieš Argentiną buvo išmesti 84 metimai. Aišku, dažniausiai tą patį gauni tą patį ir gynyboje.

Be abejo, atrodo, kad slovėnai gynyboje nepersistengia, bet kai tu jauti, jog tu esi pirmaujantis, matai didesnę prasmę puolime. Matosi, kad slovėnų gynyba nėra stipriausia. Aišku, gynyboje yra skylių, bet kol kas slovėnai nesusidūrė su tokiomis komandomis kaip Prancūzija, Ispanija, Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV). Bus labai įdomu pasižiūrėti, ar užteks tik puolimo, ar reikės ir geresnės gynybos“, – apibūdino slovėnų situaciją T. Purlys.

Prognozė

Paklaustas apie prognozę slovėnams, T. Purlys L. Dončičių ir jo kapelą mato tarp keturių stipriausių komandų.

„Aš manau, kad tarp keturių stipriausių bus JAV, Prancūzijos, Slovėnijos komandos, o šalia jų galbūt Australija arba Ispanija. Visgi aš manau, kad Slovėnija yra pajėgi patekti tarp keturių stipriausių komandų, bet pagal dabartines mano prognozes finale turėtų susigrumti JAV ir Prancūzijos komandos. Tai manau, kad slovėnams trečia vieta būtų geras pasiekimas“, – prognozuoja bronzą slovėnams T. Purlys.