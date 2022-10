Kovingose lygiosiose Londone – pasiaukojantis Casemiro žaidimas ir Varane'o ašaros

Pirmasis kėlinys buvo ganėtinai ramus, o geriausią progą pasižymėti 28-ąją minutę turėjo Marcusas Rashfordas. Britas atliko pavojingą smūgį, tačiau „Chelsea“ vartininkas Kepa Arrizabalaga meistriškai atrėmė kamuolį.

Tikslaus perdavimo sulaukęs Antony 45-ąją minutę atliko smūgį į artimąjį vartų kampą, tačiau pastarasis tikslo nepasiekė. Aktyvus buvo ir Pierre Emerickas Aubameyangas, tačiau puolėjas net kelis kartus nepataikė į kamuolį ir nesugebėjo išnaudoti gerų komandos draugų sukurtų progų.

Pirmasis rungtynių įvartis krito 87-ąją minutę, kuomet absurdiškai baudos aikštelėje prieš Armando Broja prasižengė „raudonųjų velnių“ saugas Scottas McTominay.

Baudinį realizavo italas Jorginho, o išlyginamąjį įvartį po kelių minučių pelnė kovingai puolime sužaidęs „Manchester United“ brazilas Casemiro.

Jis po Luke’o Shaw perdavimo puikiu smūgiu galva kamuolį nukreipė į vartus ir išplėšė lygiąsias 1:1.

Kovingų rungtynių nebaigė traumą patyręs Raphaelis Varane'as. Kelį susižeidęs prancūzas aikštę paliko su ašaromis akyse, nes dėl šios traumos gali praleisti gruodį vyksiantį Pasaulio čempionatą.

