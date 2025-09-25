Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier" lygą

Kodėl „Manchester United“ žaidėjai nusigręžė nuo Alejandro Garnacho – atskleisti vidiniai konfliktai

2025-09-25 22:31 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-25 22:31

Vyresni „Manchester United“ žaidėjai dažnai laikė Alejandro Garnacho vienu labiausiai kenkiančių komandos atmosferai futbolininkų. Teigiama, jaunas argentinietis buvo linkęs gadinti nuotaiką, vaikiška reaguoti i į kritiką ir demonstravo užsispyrimą net po prastesnių rungtynių.

Alejandro Garnacho | Scanpix nuotr.

Alejandro Garnacho | Scanpix nuotr.

0

„Garnacho dažniausiai būdavo paniuręs, užsiskleidęs, sunkiai priimdavo pastabas iš vyresnių komandos narių“, – užkulisiniai pranešimai atskleidžia, kad B. Fernandesas ir L. Martinezas ne sykį bandė patarti ir kantriai ieškojo prieigos prie jaunojo puolėjo.

Didžiausias nepasitenkinimas kilo po FA taurės finalo pergalės prieš „Manchester City“, kai A. Garnacho į šventinį vakarėlį „Wembley“ stadione pakvietė garsų „Twitch“ transliuotoją iShowSpeed. Dalis žaidėjų ir personalo „akis išvertė“ po tokio žingsnio, o užkulisiuose nuotaikos buvo neigiamos.

A. Garnacho įvaizdis komandos viduje kėlė daugiau šypsenų nei pagarbos – jo socialinių tinklų aistros, ginčai dėl užgauliojimų bei įrašai apie trenerių sprendimus neretai baigdavosi viešais atsiprašymais. Pranešama, jog būtent dėl to komanda teigiamai sureagavo į vyriausiojo trenerio Rubeno Amorimo sprendimą pašalinti jį iš pirmos komandos, o vėliau ir parduoti į „Chelsea“.

