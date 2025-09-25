Kodėl „Manchester United“ žaidėjai nusigręžė nuo Alejandro Garnacho – atskleisti vidiniai konfliktai

„Garnacho dažniausiai būdavo paniuręs, užsiskleidęs, sunkiai priimdavo pastabas iš vyresnių komandos narių“, – užkulisiniai pranešimai atskleidžia, kad B. Fernandesas ir L. Martinezas ne sykį bandė patarti ir kantriai ieškojo prieigos prie jaunojo puolėjo.
Didžiausias nepasitenkinimas kilo po FA taurės finalo pergalės prieš „Manchester City“, kai A. Garnacho į šventinį vakarėlį „Wembley“ stadione pakvietė garsų „Twitch“ transliuotoją iShowSpeed. Dalis žaidėjų ir personalo „akis išvertė“ po tokio žingsnio, o užkulisiuose nuotaikos buvo neigiamos.
A. Garnacho įvaizdis komandos viduje kėlė daugiau šypsenų nei pagarbos – jo socialinių tinklų aistros, ginčai dėl užgauliojimų bei įrašai apie trenerių sprendimus neretai baigdavosi viešais atsiprašymais. Pranešama, jog būtent dėl to komanda teigiamai sureagavo į vyriausiojo trenerio Rubeno Amorimo sprendimą pašalinti jį iš pirmos komandos, o vėliau ir parduoti į „Chelsea“.
