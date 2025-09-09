Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Ketvirtfinalis: Lietuva – Graikija (TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

2025-09-09 19:30 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-09 19:30

Antradienio vakarą vietos Europos čempionato pusfinalyje sieks Lietuvos krepšininkai.

Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Rygoje ketvirtfinalyje susikaus su Graikijos rinktine.

1

Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Rygoje ketvirtfinalyje susikaus su Graikijos rinktine.

Lietuviai su keturiomis pergalėmis iš penkių B grupėje finišavo antri, o aštuntfinalyje 88:79 palaužė turnyro šeimininkus latvius.

Tuo tarpu graikai C grupėje taip pat iškovojo keturias pergales ir patyrė vieną nesėkmę. Toks rezultatas jiems leido užimti pirmąją vietą. Aštuntfinalyje šie 84:79 pranoko Izraelio nacionalinę komandą.

Ketvirtfinalio rungtynės tarp Lietuvos ir Graikijos rinktinių prasidės 21.00 val. Susitikimo eigą gyvai sekite sporto naujienų portale „Sportas.lt“.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

