Ketvirtfinalis: Lietuva – Graikija (TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Rygoje ketvirtfinalyje susikaus su Graikijos rinktine.
Lietuviai su keturiomis pergalėmis iš penkių B grupėje finišavo antri, o aštuntfinalyje 88:79 palaužė turnyro šeimininkus latvius.
Tuo tarpu graikai C grupėje taip pat iškovojo keturias pergales ir patyrė vieną nesėkmę. Toks rezultatas jiems leido užimti pirmąją vietą. Aštuntfinalyje šie 84:79 pranoko Izraelio nacionalinę komandą.
Ketvirtfinalio rungtynės tarp Lietuvos ir Graikijos rinktinių prasidės 21.00 val. Susitikimo eigą gyvai sekite sporto naujienų portale „Sportas.lt“.
