Kemzūra po beprotiškos „Wolves“ pergalės Europos taurėje: „Tai pavyzdys, kad ir gyvenime reikia kovoti ir tikėti iki galo“

Kaip ir prieš savaitę Badalonoje, taip ir antradienio vakarą Vilniuje, „Wolves“ pradėjo buksuoti pačiu svarbiausiu metu – ketvirtajame kėlinyje.

Prasidėjus paskutinei minutei komandas skyrė 6 taškai. Ne maža dalis žiūrovų susiruošė anksčiau laiko palikti ASG areną, tačiau Tre'Shawnas Thurmanas likus 10,4 sek. smeigė tritaškį su varžovo pražanga ir sumažino skirtumą iki minimumo – 87:88.

Po minutės pertraukėlės Vilniaus klubas perėmė kamuolį, o tas pats T. Thurmanas išvedė šeimininkus į priekį.

Svečiai tikslios atakos suorganizuoti nesugebėjo, o likus 1,5 sek. baudos metimą pataikė Regimantas Miniotas.

„Bešiktaš“ dar turėjo šansą išsigelbėti, tačiau juo nepasinaudojo.

Iš viso puolėjas T. Thurmanas pelnė 31 tašką ir surinko 37 naudingumo balus. Amerikietis pataikė 4 tritaškius iš 6, 8 dvitaškius iš 9 ir 3 baudos metimus iš 6. 27-erių puolėjas taip pat atkovojo 7 kamuolius

Antrąjį sezoną gyvuojančiam „Wolves“ klubui šis sezonas Europos taurėje yra pirmasis. Be to, tai buvo pirmosios tarptautinės klubo rungtynės atnaujintoje „Avia Solutions Group“ arenoje, kurias stebėjo 8257 žiūrovai.

Po fantastiško sugrįžimo ir istorinės pergalės K. Kemzūra buvo puikios nuotaikos ir dėkojo savo auklėtiniams už kovą iki galo.

„Geriausias žodis, kuris viską apibūdina yra „vau“. Tai buvo sunkios rungtynės, kokių ir tikėjomės. Antroje pusėje pradėjome strigti puolime ir varžovai perėmė iniciatyvą. Vienu metu atrodė, kad visos aplinkybės buvo prieš mus, bet krepšinis yra žaidimas, kuriame reikia kovoti iki galo. Tai pavyzdys, kad ir gyvenime reikia kovoti ir tikėti iki galo. Labai džiaugiuosi savo vyrais. Dvi paskutines rungtynes pralaimėjome po pratęsimų, bet šį vakarą buvo mūsų laikas“, – spaudos konferencijoje sakė K. Kemzūra.

Tre‘Shawnui Thurmanui buvo įspūdingos rungtynės...

Jis šiandien buvo labai ryškus. Jis labai dirba ir nori tobulėti nuo pat pirmos dienos. Kai reaguoji į kritiką konstruktyviai, anksčiau ar vėliau tu sužaisi. Taip pat labai džiaugiuosi dėl Kristupo Žemaičio.

Ar jaučiatės, kaip treneris, nusimetęs akmenį nuo širdies?

Kiekvienas treneris taip jaučiasi, nes kiekvienos rungtynės yra atskiras gyvenimas. Džiaugiuosi, kad nenuvylėme tų žmonių, kurie susirinko. Tai yra įkvėpimas ir tikėjimas mums visiems. Mums iš kiekvieno žaidėjo reikia kažko konkretaus.

Ar atsimenate tokių panašių rungtynių pabaigų?

Panaši situacija buvo „Olympiakos“ ir „Maccabi“ rungtynėse. Tada sumetėme iš eilės tris tritaškius iš laimėjome.

Ką sakėte rungtynių pabaigoje?

Sakiau, kad presinguojame arba prasižengiame. Pasakiau, kad komanda improvizuotų ir eitų kovoti dėl kamuolių, nes reikėjo greito metimo. Tas perimtas kamuolys, tritaškis ir viskas buvo labai svarbu. Viską lemia visuma. Nusprendėme neįmesti antros baudos, bet Eigirdas Žukauskas ne taip suprato – pirmą prametė, bet įmetė antrą (šypsosi).

Kaip pavyksta išlaikyti komandos norą kautis iki pat pabaigos?

Kartais pavyksta, kartais ne, bet kito kelio nėra. Jeigu nepavyksta, tu stojiesi ir vėl eini. Analizuojame, kalbamės, kur galėjome būti geresni. Ar mes galėjome žaisti kiečiau, prasižengti ten, kur neprasižengėme? Turbūt, kad taip. Tai išeina per laiką, per kartojimus, per kančias. Tas augimo procesas yra skausmingas ir kartais užtrunka. Tos pergalės duoda pasitikėjimo ir tikėjimo, ką tu darai.

Artimiausias rungtynes Europos taurėje „Wolves“ žais spalio 31 d., kai išvykoje susitiks su Lublianos „Cedevita Olimpija“ (Slovėnija) klubu

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad „Wolves“ varžosi dešimties komandų A grupėje, o į kitą etapą pateks 6 stipriausios komandos.

