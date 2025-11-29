Kataro GP kvalifikacija: Piastri laimėjo „McLaren“ pilotų dvikovą, Sainzas pateko į keistą incidentą

Paskutinio bandymo metu O. Piastri aplenkė komandos draugą britą Lando Norrisą („McLaren“, 1:19.495). Pastarasis padarė nedidelę klaidą paskutinio bandymo metu.
Trečiasis pretendentas į titulą olandas Maxas Verstappenas buvo trečias („Red Bull“, 1:19.651). Toliau išsirikiavo abu „Mercedes“ pilotai – britas George‘as Russellas (1:19.662) bei italas Kimi Antonelli (1:19.846).
Trečioje kvalifikacijos dalyje netrūko incidentų. Monakietis Charlesas Leclercas („Ferrari“) apsisuk trasoje, o ispanas Carlosas Sainzas („Williams“) iš boksų buvo išleistas nesaugiai ir komandai radijo ryšiu pranešė, kad ant jo padangų buvo paliktas „kažkoks plastikas“. Vėliau tas „plastikas“ nulėkė nuo C. Sainzo padangų, o netrukus buvo paskelbta raudona vėliava ir kvalifikacija trumpam sustabdyta.
LECLERC SPIN DI T15...— F1 Speed Indonesia (@f1speed_indo) November 29, 2025
Mobilnya kacau asli. Grip belakangnya licin banget. pic.twitter.com/BkCzYWC2rD
🇶🇦 #Q3 The reason for the usafe release#CarlosSainz | #QatarGP pic.twitter.com/G1LA6ztFaq— Carlos Sainz News (@CSainzNews_) November 29, 2025
C. Sainzas po incidento atsitiesė ir kvalifikaciją baigė 7-as, o Ch. Leclercas nebepakilo iš 10-os vietos.
Japonas Yuki Tsunoda šį kartą nežibėjo taip kaip sprinto kvalifikacijoje ir liko vos 16-as („Red Bull“, 1:20.761).
Vėl labai lėtas buvo britas Lewisas Hamiltonas, nepatekęs į antrą kvalifikacijos dalį ir užėmęs 18-ą vietą („Ferrari“, 1:20.907).
Kataro GP kvalifikacijos rezultatai:
Po šeštadienį vykusio sprinto L. Norrisas (396 taškai) prarado dalį persvaros prieš O. Piastri (374). Trečias liko M. Verstappenas (371). Konstruktorių įskaitoje seniai titulą yra užsitikrinusi „McLaren“ (770). „Mercedes“ (441) gana tvirtai jaučiasi antroje vietoje, o „Red Bull“ (400) dar labiau nutolo nuo „Ferrari“ (378).
Pagrindinės Kataro GP lenktynės prasidės sekmadienį 18 val., o jas tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija. Taip pat šias lenktynes pirmadienį nuo 21 val. parodys TV6 kanalas.
Sekmadienį lenktynėse visi pilotai privalės atlikti bent po 2 sustojimus, nes dėl saugumo užtikrinimo bus ribojamas ratų skaičius su vienu padangų komplektu.
