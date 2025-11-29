 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Kataro GP kvalifikacija: Piastri laimėjo „McLaren“ pilotų dvikovą, Sainzas pateko į keistą incidentą

2025-11-29 21:18 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-29 21:18

Katare tęsiasi priešpaskutinis – 23-ias – „Formulės 1“ sezono etapas. Šeštadienį vykusią kvalifikaciją pagrindinėms lenktynėms laimėjo australas Oscaras Piastri („McLaren“, 1:19.387 min.).

Oscaras Piastri | „Stop“ kadras

Katare tęsiasi priešpaskutinis – 23-ias – „Formulės 1“ sezono etapas. Šeštadienį vykusią kvalifikaciją pagrindinėms lenktynėms laimėjo australas Oscaras Piastri („McLaren“, 1:19.387 min.).

0

Paskutinio bandymo metu O. Piastri aplenkė komandos draugą britą Lando Norrisą („McLaren“, 1:19.495). Pastarasis padarė nedidelę klaidą paskutinio bandymo metu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Trečiasis pretendentas į titulą olandas Maxas Verstappenas buvo trečias („Red Bull“, 1:19.651). Toliau išsirikiavo abu „Mercedes“ pilotai – britas George‘as Russellas (1:19.662) bei italas Kimi Antonelli (1:19.846).

Trečioje kvalifikacijos dalyje netrūko incidentų. Monakietis Charlesas Leclercas („Ferrari“) apsisuk trasoje, o ispanas Carlosas Sainzas („Williams“) iš boksų buvo išleistas nesaugiai ir komandai radijo ryšiu pranešė, kad ant jo padangų buvo paliktas „kažkoks plastikas“. Vėliau tas „plastikas“ nulėkė nuo C. Sainzo padangų, o netrukus buvo paskelbta raudona vėliava ir kvalifikacija trumpam sustabdyta.

C. Sainzas po incidento atsitiesė ir kvalifikaciją baigė 7-as, o Ch. Leclercas nebepakilo iš 10-os vietos.

Japonas Yuki Tsunoda šį kartą nežibėjo taip kaip sprinto kvalifikacijoje ir liko vos 16-as („Red Bull“, 1:20.761).

Vėl labai lėtas buvo britas Lewisas Hamiltonas, nepatekęs į antrą kvalifikacijos dalį ir užėmęs 18-ą vietą („Ferrari“, 1:20.907).

Kataro GP kvalifikacijos rezultatai:

Po šeštadienį vykusio sprinto L. Norrisas (396 taškai) prarado dalį persvaros prieš O. Piastri (374). Trečias liko M. Verstappenas (371). Konstruktorių įskaitoje seniai titulą yra užsitikrinusi „McLaren“ (770). „Mercedes“ (441) gana tvirtai jaučiasi antroje vietoje, o „Red Bull“ (400) dar labiau nutolo nuo „Ferrari“ (378).

Pagrindinės Kataro GP lenktynės prasidės sekmadienį 18 val., o jas tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija. Taip pat šias lenktynes pirmadienį nuo 21 val. parodys TV6 kanalas.

Sekmadienį lenktynėse visi pilotai privalės atlikti bent po 2 sustojimus, nes dėl saugumo užtikrinimo bus ribojamas ratų skaičius su vienu padangų komplektu.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

