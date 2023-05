Kanados rinktinė po metų pertraukos sugrįžo į ledo ritulio karalių sostą

Kanados rinktinei tai buvo antrasis aukso medalis per trejus metus. Praėjusiais metais kanadiečiai iškovojo sidabrą, o per pastaruosius aštuonerius įvykusius čempionus, net keturiose iškovojo nugalėtojų titulą.

SAMMY BLAIS DOES IT AGAIN!



Canada with the 3-2 lead! pic.twitter.com/wzX1zcYmDp