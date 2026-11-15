Kaleinikovas Vokietijoje pelnė tris įvarčius, Ignatavičius pasižymėjo Šveicarijoje

„Ilves“ (43 tšk.) 17-os klubų pirmenybėse žengia 3-ias.
Stipriausioje Šveicarijos lygoje Simo Ignatavičiaus atstovaujama Ženevos „Servette“ 5:3 išsivežė pergalę iš „EHC Kloten“ arenos. Lietuvis žaidė 13 min. 56 sek. ir vieninteliu smūgiu į vartus pelnė įvartį.
„Servette“ (35 tšk.) užimą 4-ą poziciją, o „Fribourg-Gotteron“ (28) su Danieliumi Čečekovu – 7-ą tarp 14-os ekipų. Šveicarijos lygos rungtynes tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
Lenkijos aukščiausioje lygoje Sanoko „STS Sokol“ be Oskaro Božerockij namuose 1:3 pralaimėjo prieš „GKS Tychy“.
„STS Sokol“ (9 tšk.) lieka priešpaskutinė – 9-a.
Šveicarijos antroje lygoje brolius Krakauskus savo gretose turinti „EHC Arosa“ išvykoje 4:6 neatsilaikė prieš „GCK Lions“. Emilijus Krakauskas žaidė 20 min. 26 sek., 3 kartus atakavo vartus, blokavo 1 varžovų smūgį ir gavo 2 baudos min. Titas Krakauskas rungtynėms buvo registruotas, bet ant ledo nepasirodė.
„EHC Arosa“ (9 tšk.) užima paskutinę – 10-ą – poziciją.
Antroje Norvegijos lygoje Haldeno „Comet“ su Pauliumi Gintautu svečiuose net 10:2 sutriuškino „Tromso“. Lietuvis atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir 4 kartus smūgiavo į vartus.
„Comet“ (41 tšk.) yra 8 komandų lygos lyderė.
Švedijos trečioje lygoje „Kiruna IF“, kurios garbę gina Arturas Seniutas, išvykoje 2:9 neturėjo vilčių prieš „Lindlovens IF“. Lietuvis nepasižymėjo.
„Kiruna IF“ (19 tšk.) Šiaurės konferencijoje žengia 10-a tarp 19 ekipų.
Vokietijos trečioje lygoje („Oberliga“) Ugniaus Čižo atstovaujama „EV Fussen“ komanda savo arenoje 2:5 pralaimėjo prieš „Hochstadt Alligators“. Lietuvis 3 kartus atakavo vartus.
„Hammer Eisbaren“ su Mantu Stankiumi svečiuose po pratęsimo 4:3 išplėšė pergalę prieš „Herforder Ice Dragons“. Lietuvis sykį smūgiavo į vartus bei gavo 2 baudos min.
Marko Kaleinikovo atstovaujama Rostoko „Piranhas“ komanda svečiuose 4:6 turėjo pripažinti Leipcigo „KSW Icefighters“ pranašumą. Lietuvis žaidė fantastiškai – įmušė net 3 įvarčius.
Šiaurės konferencijoje „Hammer Eisbaren“ (24 tšk.) užima 6-ą vietą, o „Piranhas“ (17) – 9-ą tarp 12 komandų. Pietų konferencijoje „EV Fussen“ (14 tšk.) rikiuojasi 12-a tarp 14 ekipų.
Ketvirtoje pagal pajėgumą JAV lygoje (SPHL) „Pee Dee IceCats“ su Eimantu Noreika išvykoje po pratęsimo 3:2 įveikė „Quad City Storm“. Lietuvis kartą atakavo vartus ir gavo 2 baudos min.
„Pee Dee IceCats“ (9 tšk.) užima 8-ą vietą tarp 12-os ekipų.
Elitinėje JAV jaunimo lygoje (USHL) Mato Janulio atstovaujama „Cedar Rapids RoughRiders“ komanda svečiuose 1:6 neturėjo vilčių prieš „Muskegon Lumberjacks“. Lietuvis nepasižymėjo.
„Fargo Force“ be Dovydo Juknos namie 6:4 pranoko „Sioux City Musketeers“.
„Cedar Rapids RoughRiders“ (26 tšk.) lyderiauja Rytų konferencijoje, o „Fargo „Force“ (26) – Vakarų. Abiejose konferencijose žaidžia po 8 komandas.
Aukščiausioje Švedijos jaunimo lygoje „Rogle BK“ be Dariaus Adakausko namuose po baudinių serijos 3:2 įveikė „Orebro HK“.
„Rogle BK“ (35 tšk.) Pietų konferencijoje užima 5-ą vietą tarp 12-os ekipų.
Stipriausioje Šveicarijos jaunimo lygoje du lietuvius savo gretose turinti „LHC Academy“ namie 4:2 įveikė „EHC Kloten“. Rapolas Bulovas nepasižymėjo, o Benas Andrejauskas nežaidė.
Dviejų lietuvių atstovaujama „Fribourg-Gotteron“ ekipa savo arenoje 5:2 pranoko „HC Ambri-Piottą“. D. Čečekovas žaidė 19 min. 32 sek., įmušė įvartį, 4 kartus atakavo vartus ir laimėjo 4 iš 9 ritulio išmetimų. Robertas Dobrinskis nežaidė.
„LHC Academy“ (43 tšk.) užima 4-ą vietą, o „Fribourg-Gotteron“ (36) – 6-ą tarp 13 komandų.
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