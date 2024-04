„Juventus“ Italijos futbolo taurės pirmose pusfinalio rungtynėse įgijo solidų pranašumą

Pirmajame kėlinyje abi komandos aktyviai žaidė puolime, susikūrė savų progų, tačiau pasižymėti taip ir nepavyko.

Antrajame kėlinyje iniciatyvą į savo rankas perėmė „Juventus“ futbolininkai ir greitai po Federico Chiesa tikslaus smūgio išvedė „Juventus“ į priekį 1:0. Tuo tarpu netrukus Dušanas Vlahovičius šį šeimininkų ekipos pranašumą puikiu smūgiu padvigubino 2:0.

