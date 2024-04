Skandalas Vokietijoje: numeris ant futbolo marškinėlių priminė nacių simboliką

Kaip rašo BBC, viešoje erdvėje ėmė plisti pasipiktinimas, kad 44-asis numeris ant Vokietijos rinktinės marškinėlių labai primena SS simboliką.

Priminsime, kad SS buvo nacių sukarinta organizacija, kuri vykdė baisus nusikaltimus prieš žmoniją.

Vokietijos futbolo federacijos atstovai išplatintame pranešime jau paskelbė, kad bus sukurtas alternatyvus skaičiaus 44 variantas. Apie tai informuota jau ir UEFA.

Į šį skandalą sureagavo ir marškinėlių gamintojas „Adidas“ kurie pranešė, kad marškinėliai bus išimti iš prekybos. Pasak jų, panašumas į SS simboliką buvo netyčinis.

Europos futbolo čempionatas Vokietijoje vyks birželio 14 – liepos 14 dienomis.

The German FA (DFB) will change the number 44 design of their new kit after fans and media raised its resemblance to the symbol used by Nazi SS units in the World War II era.



Here's the full story 👇



No Germany player is expected to wear a number 44 jersey as the team's shirts… pic.twitter.com/4UZHkrRWl8