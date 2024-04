A lygos turo apžvalga: lentelės apačioje – du netikėtumai

Išsilaikė. Telšių „Džiugas“ kovo mėnesį užbaigė puikiai – svečiuose 2:0 nugalėta istoriškai nepalanki Gargždų „Banga“.

Svajonių startas tęsiasi ir toliau: džiugiečiai yra vieninteliai nepralaimėję ir nepraleidę įvarčio. Su 11 taškų pirmos pozicijos neužleidęs Žemaitijos klubas Gargžduose pergalę pasiekė ir be Nino Noordanuso.

Naujokai. Po Tomo Rapalavičiaus patirtos traumos „Džiugas“ sureagavo greitai ir į savo gretas pasikvietė vidurio gynėją Bacary Sane. Senegalietis Gargžduose žaidė visas 90 minučių.

„Bangai“ praėjusiame mače nepadėjo Carlosas Eduardo bei Benas Šatkus, tačiau debiutavo 18-metis Justas Paštukas.

Bumerangas. Kaip ir 2023 metais, taip ir šiemet pirmasis Kauno rajono „Hegelmann“ bei „Panevėžio“ ekipų susitikimas baigėsi 4:2. Tiesa, šį sykį nugalėjo mėlynai balti.

Kauno rajono ekipoje įvarčius pelnė visi skirtingi žaidėjai, o trečią kartą pasižymėjęs Patrickas Popescu vėl įsitaisė tarp rezultatyviausių čempionato futbolininkų.

Paradoksas. „Panevėžys“ šeštame oficialiame sezono mače atsidarė įvarčių sąskaitą – baudinį realizavo Nicolasas Gorobsovas. Vis dėlto tai ir Noelio Mbo taiklus smūgis laimės neatnešė.

Aukštaitijos sostinės komanda praleido net 4 įvarčius ir nuo 2021 metų sezono tai buvo vos antras toks kartas. Pirmasis įvyko 2022-ųjų rugpjūčio 7-ąją – tada panevėžiečiai Marijampolėje 1:4 nusileido „Sūduvai“.

Sugrįžimas. Vilniaus rajono „TransINVEST“ futbolininkai nutraukė trijų pralaimėjimų seriją, svečiuose 1:0 po Henrique Devenso įvarčio nugalėdami FA „Šiauliai“ ir pakildami iki turnyro lentelės vidurio.

Po beveik septynerių metų į „TOPsport A lygą“ sugrįžęs strategas Donatas Vencevičius pirmuoju bandymu džiaugėsi pergale. Kitame mače debiutantai susitiks su „Sūduva“.

Netektys. Praėjusio sezono bronzos medalininkai šešerių rungtynių seriją balandžio mėnesį pasitinka itin nukraujavę.

Vyr. treneris Mindaugas Čepas praėjusį šeštadienį vertėsi be Manto Kuklio, Deivido Šešplaukio, Eligijaus Jankausko, Vyto Gašpuičio ir Donato Kazlausko, be to, prieš pat dvikovą paaiškėjo, kad žaisti negalės ir Martynas Dapkus.

Kampinis. Alytaus DFK „Dainava“ antrame susitikime iš eilės įvartį pelnė standartinės padėties. Vėl pakėlus kampinį Artiomui Baftalovskiui, pasižymėjo Ode Abdullahi.

Tai buvo pirmasis 21-erių futbolininko iš Nigerijos pelnytas įvartis Lietuvos čempionate. „Dainava“ nugalėjo antrą kartą iš eilės ir su 8 taškai rikiuojasi ketvirta.

Patarimai. Marijampolės ekipa rezultatyviai pradėjo sezoną, tačiau per pastarąsias dvejas rungtynes nepelnė nė vieno įvarčio. Strategas Dovydas Lastauskas po sekmadienį patirto pralaimėjimo buvo iškalbingas.

„Reikia skambinti Andriui Lipskiui, kaip apsiginti ir kaip įmušti“, – situaciją komentavo D. Lastauskas.

Atkarpa. Vilniaus „Žalgiris“ svečiuose po Liviu Antalio pelnyto įvarčio 1:0 įveikė „Kauno Žalgirį“ bei išliko pirmaujančiame trejete.

Legionierius iš Rumunijos pasižymėjo trečiame mače iš eilės bei „TOPsport A lygoje“ kamuolį į varžovų vartus yra pasiuntęs 55 kartus.

Keitimas. Nedaug labiau patyrusių lietuvių savo gretose turintis „Žalgiris“ turėjo atlikti priverstinį keitimą pirmame kėlinyje.

Komandos kapitonas Ovidijus Verbickas jau 15-ąją minutę buvo pakeistas, vietoje jo į kovą mestas 18-metis Martynas Šetkus. Jam tai buvo trečiasis mačas Lietuvos čempionate.