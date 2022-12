Jungtiniame karate do federacijų čempionate – puikūs lietuvių rezultatai

Gruodžio 8–11 dienomis, Lubline (Lenkija) vyko pirmasis WTKU (pasaulinė tradicinio karate do federacijų sąjunga) pasaulio tradicinio karate do čempionatas. Jame dalyvavo daugiau nei 1500 sportininkų iš penkių, didžiausių pasaulinių tradicinio karate do federacijų, vienijančių skirtingus karate stilius, kurie praktikuojami remiantis tradicinio karate do principais.

Šiuo metu WTKU vienija 5 pasaulines tradicinio karate do organizacijas, kurios veiklą vykdo 58 pasaulio šalyse. Neoficialiai šis renginys vadinamas „tradicinio karate do olimpiada“.

Lietuvos nacionalinę rinktinę šiame čempionate sudarė visų amžiaus grupių sportininkai – jaunučiai, jauniai, jaunimas bei suaugę.

Į finalus individualioje kumite rungtyje, kurioje nėra jokių svorio apribojimų, nugalėjęs didelį būrį varžovų pateko jaunučių grupės sportininkas Ignas Juozas Tubutis. Techniškumu ir pelnytais taškais įveikęs fiziškai žymiai galingesnius ir didesnius varžovus iš Turkmėnistano, Uzbekistano ir Lenkijos, pusfinalyje nusileido varžovui iš Ukrainos - O. Cherniavski ir iškovojo Lietuvai bronzos medalį.

Jaunių amžiaus grupėje puikiai pasirodė Lietuvos nacionalinės rinktinės sportininkė, Nika Bukolovaitė. Ketvirtfinalyje įveikus Čekijos rinktinės sportininkę L. Petruškovą , o pusfinalyje nugalėjusi sportininkę iš Ukrainos D. Ganziuk, Lietuvos atstovė finale nusileido kitai Čekijos sportininkei, V. Krupovai ir iškovojo sidabro medalį.

Toje pačioje amžiaus grupėje Nika Bukolovaitė poroje su Maksim Mackevič iškovojo sidabro medalius į priekį praleidę tik vieną komandą iš Lenkijos (Czechovski, Taranczewska), trečioje ir ketvirtoje vietoje liko komandos iš Slovėnijos ir Ukrainos.

Dar vieną vicečempiono titulą Lietuvai, jaunimo amžiaus grupėje iškovojo Hermis Dranevičius, indvidualioje kata rungtyje, į priekį praleidęs tik vieną sportininką, Gilad Rokah iš Izraelio. Pasaulio čempionui finale mūsų sportininkas nusileido tik 0,2 balo. Sportininkas taip pat startavo ir indvidualiose kumite ir fuku go rungtyse, kuriose liko 4 – 6 vietose. Šioje amžiaus grupėje startavo ir 2021 m. Europos kumite vicečempionė, Darija Jočytė. Darija indvidualioje kumite rungtyje iškovojo bronzos medalį į priekį užleisdama sportininkes iš Rumunijos (I. Mahmood) - antroji vieta ir Lenkijos (M. Czapka) – pasaulio čempionė.

Suaugusiųjų kategorijoje startavo Dominika Versocka ir indvidualioje kumite rungtyje atkrentamosiose kovose įveikusi savo varžoves, pusfinalyje nusileido sportininkei iš Lenkijos K. Wyporek ir iškovojo bronzos medalį.

Taip suaugusiųjų amžiaus grupėje startavo du Lietuvos En-Bu duetai – vyras/vyras (Hermis Dranevičius ir

Julius Jonytis) bei vyras/moteris (Hermis Dranevičius ir Dominika Versocka). Pirmasis mūsų duetas papuolė į finalinį ketvertą, tačiau ten ir liko ketvirtas, užleisdamas į priekį komandas iš Čekijos, Ukrainos ir Lenkijos. Tačiau antrasis duetas, kuris debiutavo pirmą kartą kaip duetas - pasiekė istorinę pergalę. Šioje kategorijoje lietuviai dar niekada nebuvo ant podiumo. Hermis Dranevičius ir Dominika Versocka Lietuvai iškovojo sidabro medalius savo meistriškumu nusileidę tik ekipai iš Lenkijos.

„Po ilgos pertraukos žengiant į aikštelę nesitikėjau tokio puikaus razultato. Pagaliau pavyko susidraugauti su baime bei stresu. Supratau, jog viskas įmanoma, jei labai to nori ir svarbiausia tiki tuo ką darai. Tai buvo nuostabi praktika, kuri užmotyvavo sugrįžti į salę bei siekti aukštumų ir toliau.“ – savo įspūdžiais dalinosi Dominika Versocka.

Į klausimą, ko pritrūko iki pasaulio čempiono titulų? – jaunasis Lietuvos tradicinio karate rinktinės lyderis, Hermis Dranevičius, kuris 2022 metais iškovojo net 4 titulus pasaulio tradicinio karate do čempionatuose, atsakė: „šiuo kartu pritrūko labai nedaug – geresnės sveikatos.

Startavau toli gražu ne pačioje geriausioje fizinėje būklėje, po ligos, tad jaučiau, kad turiu labai tausoti energiją, tolygiai paskirstyti jėgas, kad atlaikyčiau visas penkias varžybų kategorijas, kuriose dalyvavau. Tačiau vis viena jėgų pritrūko. Katoje atidaviau viską, jaučiau, kad padariau geriausiai kaip galiu, tačiau kovose jėgos seko ir jų tiesiogine to žodžio prasme pritrūko, todėl ir likau per žingsnį iki finalų.“

Lietuvos nacionalinės tradicinio karate do rinktinės treneris, WTKU teisėjų komiteto vadovaujantis narys, juodo diržo, 6 Dan’o meistras, Giedrius Dranevičius čempionatą apibūdino taip.

„Daug darbo, labai daug pasirengimo, daug emocijų. Tačiau, jei lygintumėme pernai metais vykusį Europos čempionatą, šis praėjo žymiai sklandžiau ir aukštesniame techniniame lygyje. Pačiam labai daug teko prisidėti prie tarptautinės klasės teisėjų rengimo ir egzaminavimo, kad vertinimas varžybose būtų aiškus, atitiktų tradiciniam karate do keliamus reikalavimus.

Aišku, kad buvo visko, kad mūsų visų dar laukia didžiulis darbas, tačiau visos penkios didžiausios tradicinio karate do pasaulinės federacijos linkę dirbti ir bendradarbiauti. Bendrystė, visuomet geriau nei skaldymasis, to ir siekiame vienydami jėgas bendram tikslui.“

„Mūsų sportininkai iš tiesų pasirodė puikiai. Kartais čempioną nuo pralaimėtojo skiria tik sėkmės faktorius – kai kuriems iš jų tik tiek ir pritrūko.

Kitiems dar reikia daugiau padirbėti, siekiant aukščiausių apdovanojimų, tačiau beveik visi mūsų rinktinės sportininkai, kurių nematėme ant prizininkų pakylos – papuolė į 5 – 8 vietas, o tai tėra tik vienas žingsnis nuo medalio. Tad atsakymas trumpas būtų – taip", – pridūrė treneris.

