„Joventut“ treneris įvardijo ilgą laikotarpį, kiek prireiks į formą sugrįžti Rubio

„Kalbėjomės su fizinio pasirengimo treneriu ir manoma, kad adaptacija bei pasiruošimas užtruks apie 60 dienų, nors kiekvienas žaidėjas yra skirtingas, todėl šis laikotarpis gali keistis“, – sakė D.Miretas.
34-erių įžaidėjas pasirašė vienerių metų sutartį su „Joventut“, klubu, kuriame pradėjo profesionalo karjerą.
Veteranas NBA praleido 12 sezonų, o į Europą grįžta po metų pertraukos nuo krepšinio. Paskutinė jo komanda buvo „Barcelona“.
„Joventut“ jau pradėjo treniruotes, tačiau pirmąsias kontrolines rungtynes žais tik rugsėjo 4-ąją.
