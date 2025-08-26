Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

„Joventut“ treneris įvardijo ilgą laikotarpį, kiek prireiks į formą sugrįžti Rubio

2025-08-26 07:59 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-26 07:59

Badalonos „Joventut“ vyriausiasis treneris Danielis Miretas pirmadienį pareiškė, kad Ricky Rubio prireiks maždaug dviejų mėnesių, kol jis vėl įgaus sportinę formą po daugiau nei metų pertraukos nuo aukščiausio lygio krepšinio.

Ricky Rubio | Scanpix nuotr.

0

„Kalbėjomės su fizinio pasirengimo treneriu ir manoma, kad adaptacija bei pasiruošimas užtruks apie 60 dienų, nors kiekvienas žaidėjas yra skirtingas, todėl šis laikotarpis gali keistis“, – sakė D.Miretas.

34-erių įžaidėjas pasirašė vienerių metų sutartį su „Joventut“, klubu, kuriame pradėjo profesionalo karjerą.

Veteranas NBA praleido 12 sezonų, o į Europą grįžta po metų pertraukos nuo krepšinio. Paskutinė jo komanda buvo „Barcelona“.

„Joventut“ jau pradėjo treniruotes, tačiau pirmąsias kontrolines rungtynes žais tik rugsėjo 4-ąją.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

