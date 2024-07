Jonas Valančiūnas susitarė dėl kontrakto su „Wizards“

Socialiniame tinkle „X“, A. Wojnarowskis paskelbė, kad J. Valančiūnas su Vašingtono „Wizards“ susitarė dėl trejų metų 30 milijonų vertės kontrakto.

„Agentai Jeffas Schwartzas ir Michaelas Tellemas iš „Excelbasketball“ [skelbia, kad lietuvis] sudarė sandorį su „Wizards“, kad į jauną, atsinaujinusią komandą Vašingtone būtų atvestas veteranas centras“, – rašoma „X“ įraše.

Agents Jeff Schwartz and Michael Tellem of @excelbasketball landed the deal with the Wizards to bring the veteran center to a young, rebuilding roster in DC. https://t.co/IWmcYaqGzF