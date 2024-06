Vėl finale norintis žaisti LeBronas Jamesas ėmėsi veiksmų dėl Jono Valančiūno prisijungimo

Pranešama, kad NBA žvaigždė nepratęsė sutarties su Kalifornijos ekipa dėl to, nes nori į komandą pakviesti patyrusių krepšininkų ir dėl to yra linkęs pasirašyti mažesnės vertės kontraktą.

LeBrono Jameso prioritetų sąraše yra tokie krepšininkai kaip Jamesas Hardenas, Klay‘us Thompsonas ir lietuvis J. Valančiūnas.

Krepšininko agento Richo Paulo teigimu, jei „Lakers“ nepavyks pasirašyti kontrakto su šiais žaidėjais, veteranas norės maksimalaus galimo kontrakto.

„Lakers“ mato lietuvos rinktinės centrą kaip starto penketo narį, o J.Valančiūno atvykimas treneriui JJ Redickui leistų Anthony Davisą perstumti į sunkiojo krašto puolėjo poziciją.

Dėl neaiškios savo ateities NBA lygoje J. Valančiūnas nežais Puerto Rike vyksiančioje olimpinėje atrankoje.

J.Valančiūnas praėjusį sezoną per vidutiniškai 24 minutes pasiekė 12,2 taško, 8,8 atkovoto kamuolio ir 2,1 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.

Tai buvo prasčiausias aukštaūgio sezonas nuo 2016-2017 metų Toronto „Raptors“ gretose.

