Jokubaičiui pergalę paskyręs Kurtinaitis: „Norėčiau užjausti latvius“

Vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis pasidžiaugė suveikusiu gynybiniu planu ir džiaugėsi, kad jo auklėtiniai solidžiai sužaidė visas rungtynes, kuriose pirmavo nuo jų pradžios iki pabaigos.
„Norėčiau užjausti latvius. Jie namuose surengė tokį čempionatą, bet pralaimėjo mums. Nepasakyčiau, kad patyrė fiasko. Žinau, ką jie jaučia, nes su kai kuriais žaidėjais kalbėjau ir jų akyse buvo ašaros, kadangi pralaimėjo namuose. Sportas yra negailestingas. Sakiau penktadienį, kad esame pasiruošę. Gerai sužaidėme gynyboje, planas suveikė. Manau, kad nugalėjome neatsitiktinai, nes pirmavome visas rungtynes. Labai solidžiai žaidėme nuo pirmos iki paskutinės minutės. Pabaigoje buvo lengvo chaoso, bet šiaip – tikrai solidžiai“, – sakė strategas.
– Kokią antraštę rašytumėte straipsniui apie šitą mačą?
– (Juokiasi). Kaip sugalvosite.
– Gal lietuvių volas?
– Ne, neskaudinkite žmonių (juokiasi). Reikia gražiai, užjausti.
– Kada gimė planas žaisti be J.Valančiūno?
– Sakiau, kad mes kiekvienam varžovui rengiamės atskirai ir viskas priklauso nuo to, su kuo žaidžiame. Šiandien Jonui neradome daug minučių, bet jis mums labai padėjo. Kadangi latviai meta daug tritaškių, mes negalėjome Jono laikyti ant parketo. Radome jam terpę, gerai išnaudojome ir mums labai padėjo. Toliau ateina dar rimtesni varžovai ir Valančiūnas yra vienas iš mūsų lyderių.
– Ar tikėjote, kad D.Sirvydis iššaus?
– Matote, kad jau trejas rungtynes iš eilės leidžiame jį į startinį penketuką ir tikime juo. Jeigu tiki žaidėju, jis duos rezultatą. Labai gerai, kad tai nutiko jau šiandien. Labai smagiai nudžiugino Velička, kuris meistriškai sprendė daug reikalų. Galima buvo padaryti geresnių sprendimų, bet tikrai gerai valdė komandą ir labai nudžiugino. Mes sprendėme klausimą, ar paimti Žemaitį, ar Velička, buvo tas klausimas dėl vieno įžaidėjo. Pasirinkome Arną ir jis šiandien pateisino viltis.
– Ar K.Porzingis buvo vienas lengviausiai atakuojamų žaidėjų šiame čempionate?
– Mes buvome suradę, ką reikia atakuoti. Tarp jų buvo ir Bertaniai. Mes žinome, kad jie labiau galvoja apie puolimą, o ne gynybą. Latviai daug taškų pelno greitu puolimu, tai šiandien mes praktiškai viską sustabdėme. Pabaigoje praleidome kelis tritaškius, bet tai esmės nepakeitė. Mes nespaudėme šiandien nuo galinės linijos, sąmoningai tai darėme ir tas planas pavyko.
– Penktadienį kalbėjote apie žinutės G.Staniuliui.
– Jūs turbūt parašysite. Aš dažnai užbėgu įvykiams už akių, bet vakar pasakiau, kad jo kai žaidžia mano komandos, turėtų būti atsargus su prognozėmis.
– Kiek ketvirtajame kėlinyje gyvenimą palengvino ankstyvos latvių 4 komandos pražangos?
– Šiek tiek prisibijojome, nes teisėjų simpatijos būna tai valstybei, kurioje žaidi. Nepasakyčiau, kad šiandien mums teisėjavo blogai. Mes agresyviau žaidėme ir privertėme susirinkti tas pražangas. Galėtume geriau realizuoti baudas, bet čia jau kita tema.
– Ar M.Normantas būtų žaidęs, jeigu tai būtų grupės mačas?
– Nesame kažkokie despotai, žinome traumas, esu praėjęs visą tą virtuvę, viską suprantu. Turime gerą medikų komandą, kurie per tas tris dienas atstatė jį, taip pat pastatė ant kojų Sedekerskį. Jie galėjo žaisti visu pajėgumu. Problema buvo, kad Tadas praleido kelis mačus ir nebuvo optimalios formos, bet mes esame treneriai ir darome tuos sprendimus. Mūsų rungtynių tikslas buvo laimėti, o ne leisti jiems įgyti formą.
– Ar A.Velička irgi vertas kario etiketės?
– Labai džiaugiuosi, kad visi yra kariukai, visi pasiruošę kautis ir laimėti. Tai mane labai džiugina. Dar mane džiugina, kad praradome vieną iš geriausių savo komandos žaidėjų ir šitą pergalę būtent Jokubaičiui ir skiriame. Visada apie jį galvojame, jis mums davė labai daug, davė tą impulsą. Matėte, kad prieš švedus vargome, bet ir turkai turėjo problemų, nėra tokia prasta komanda. Džiugu, kad nesugriuvome kaip komanda ir likę be Roko. Šiandien tą spragą užkamšėme gerai. Kaip solidžiai pradėjome čempionatą, taip ir sužaidėme. Net nesijautė, kad neturime kažkurių žaidėjų.
