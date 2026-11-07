Jocius svariai prisidėjo prie triuškinančios „Liepaja“ pergalės

Legendinio Gundaro Vetros treniruojama Liepojos „Liepaja“ (4/5) išvykoje 99:69 (23:24, 28:17, 28:12, 20:16) sutriuškino Rygos „Ekselences Juniori“ (3/5).
Jaunuoliai atsilaikė tik kėlinį – vėliau skirtumas tarp komandų augo nevaldomai, o svečiai apsukas sumažino tik pačioje mačo pabaigoje.
R.Jocius pasirodė starto penkete ir per 18 minučių surinko 14 taškų (6/9 dvitaškių, 2/2 baudų metimų), 5 atkovotus bei 3 perimtus kamuolius, bloką, 3 pražangas bei 18 naudingumo balų.
21 tašką į pergalę įnešė Rodijus Macoha (7/11 dvitaškių, 6 atk. kam.), 13 – Ivo Tammas (5 atk. km.), 12 – Henrikas Bajaras (4/4 dvitaškių).
Šeimininkams 18 taškų surinko 18-metis Raivo Kudrjavcevas (3/4 tritaškių), 17 – 19-metis Helmutas Petrovicas (3/5 tritaškių), 13 – 19-metis Eduardas Abele (0/4 tritaškių).
Kitą mačą „Liepaja“ žais lygiai po savaitės, kai lankys Valmieros klubą.
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