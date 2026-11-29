Į ringą I. Barysą lydėjo jo auklėtinė, UFC kovotoja Ernesta Kareckaitė, kuri po turnyro socialiniuose tinkluose pasidalino jautriu laišku, skirtu savo treneriui.
„Treneri, sėdžiu, rašau Jums ir jau verkiu. Jūs ką tik laimėjot savo sugrįžimo kovą, viskas taip gyva, kad net sunku susidėt mintis. Tiesiog žiūriu į Jus ir galvoju, kaip žiauriai Jumis didžiuojuosi, esate Pavyzdys.
Jau dvylikti metai esu Jūsų mokinė. Tiek kartų prieš savo kovą atsisuku į kampą ir ieškau Jūsų. O šiandien pati buvau Jūsų kovos kampe. Ačiū, kad leidot man būt šalia per visą šį pasiruošimą, kad visą tą laiką tikėjot ir pasitikėjot manimi. Gal net nežinot, kiek man tai daug reiškia, bet jaučiu didžiulę atsakomybę ir man be proto svarbu gerai padaryt tai, kas man patikėta, ir leisti Jums suprasti, jog galit manim pasikliaut.
Ir žinot ką dar galvoju žiūrėdama į Jus, Treneri, šitoj kovoj? Aš labai labai noriu kada nors pati kovot taip, kaip Jūs. Taip pasitikėt savim, taip protingai skaityt kovą ir būt tokiai užtikrintai. Man taip gražu matyt, kaip ramiai priimat sprendimus, kai viskas vyksta taip greit. Sugebate net nuraminti skausmą, kuris kiekvieną dieną bando Jus stabdyt...
Ačiū už tai, kokią sportininkę iš manęs auginat. Esam UFC, esam UTMA, kiekvieną kovą kuriam istoriją, nes norime būti vis geresni ir geresni. Darome dalykus, kuriuos kiti įvardina kaip neįmanomais, bet vistiek norime visada išlikti pirmokais ir mokytis. Esame komanda ir taip aiškiai jaučiu, kiek daug man duodate ir kiek daug mokote. Ačiū ir už tai, kaip keičiat mane, kaip žmogų. Su Jumis mokausi prisiimt atsakomybę, išgirst, kai pasakot tiesiai, ir tikėt savim net tada, kai man pačiai to tikėjimo trūksta.
Jau dvylikti metai šalia Jūsų, bet šiandien stovėjau tame kampe ir vėl jaučiausi Jūsų pirmokė mokinukė, kuri dar tiek daug nori ir turi ko išmokt. Ir kartu man taip gera, kad šįkart pati vėl galiu pabūt šalia Jūsų taip, kaip Jūs nuolatos esate šalia manęs.
Aš Jus labai myliu, vertinu ir gerbiu, Treneri. Tai žodžiai, kuriuos jums kartoju nuo pirmų mūsų varžybų, ir per visus tuos metus jie man reiškia vis daugiau. Ir aš taip džiaugiuosi, kad galiu iš taip arti matyt, kaip Jūs sugrįžtat, laimit, tęsiat savo žodį Tėčiui ir verčiat kalnus savo kelyje. Todėl aš šiuos žodžius toliau kartoju bei tariu AČIŪ JUMS ir SVEIKINU SUGRĮŽUS“, – rašė E. Kareckaitė.
„UTMA 21“ kovų rezultatai:
Mantas Rimdeika (3-0 UTMA, 112,9 kg) – Nico Horta (0-1 UTMA, Žaliasis Kyšulys/Nyderlandai, 117,05 kg) | svorio kategorija virš 95 kg, kikboksas | M. Rimdeikos pergalė po trijų nokdaunų pirmajame raunde
Nikola Cvetkovičius (3-1 UTMA, Serbija, 74,95 kg) – Raimondas Avlasevičius (6-1-1 UTMA, 74,9 kg) | svorio kategorija iki 75 kg, kikboksas | R. Avlasevičiaus pergalė teisėjų sprendimu
Ignas Barysas (1-0 UTMA, 68,25 kg) – Robertas Mastersas (0-2 UTMA, Jungtinė Karalystė, 63,15 kg) | svorio kategorija iki 68 kg, boksas su MMA pirštinėmis | I. Baryso pergalė po trijų nokdaunų pirmajame raunde
Raimondas Krilavičius (6-1 UTMA, 75,15 kg) – Akramas Belmekki (1-2 UTMA, Marokas, 74,95 kg) | svorio kategorija iki 75 kg, kikboksas | R. Krilavičiaus pergalė teisėjų sprendimu 9-10, 10-9, 10-9
Dovydas Rimkus (7-7 UTMA, 79,7 kg) – Ainas Baranauskas (3-0 UTMA, 80,85 kg) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas | A. Baranausko pergalė teisėjų sprendimu
Ruachas Gordonas (2-0 UTMA, Izraelis, 59 kg) – Valerijus Strungari (0-1 UTMA, Moldova, 58,95 kg) | svorio kategorija iki 59 kg, muaytai su MMA pirštinėmis | R. Gordono pergalė dvejuose raunduose iš trijų
Matas Pultaražinskas (5-9 UTMA, 66,9 kg) – Itai Guyeris (1-0 UTMA, Izraelis, 66,35 kg) | svorio kategorija iki 67 kg, kikboksas | I. Guyerio pergalė skirtingu teisėjų sprendimu
Ričardas Kulis (2-1 UTMA, 81,1 kg) – Arnoldas Misiūnas (4-6-2 UTMA, 81,2 kg) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas | R. Kulio pergalė techniniu nokautu pirmajame raunde
Rokas Kiulis (0-1 UTMA, 86,05 kg) – Ričardas Ozolas (2-2 UTMA, 85,95 kg) | svorio kategorija iki 86 kg, kikboksas | Pergalę po trijų nokdaunų antrajame raunde iškovojo R. Ozolas
Oskaras Buinickas (0-4-2 UTMA, 81 kg) – Nedas Nedzveckas (2-0 UTMA, 80,75 kg) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas | Pergalę teisėjų sprendimu 10-7, 10-8, 10-9 šventė N. Nedzveckas
Žygimantas Kiudelis (2-5 UTMA, 62,75 kg) – Guy Hagagas (1-0 UTMA, Izraelis, 62,95 kg) | svorio kategorija iki 63,5 kg, kikboksas | G. Hagago pergalė teisėjų sprendimu
Kristupas Šimkus (2-0 UTMA, 101,7 kg) – Aurimas Dumbrauskas (0-1 UTMA, 102 kg) | svorio kategorija per 95 kg, kikboksas | K. Šimkaus pergalė techniniu nokautu pirmajame raunde
Benas Šorochovas (1-1 UTMA, 75,3 kg ) – Titas Kunickas (0-1 UTMA, 75,2 kg) | svorio kategorija iki 75 kg, kikboksas | B. Šorochovo pergalė teisėjų sprendimu 10-9, 10-9, 9-9
Pijus Aukštakojis (1-0 UTMA, 80,45 kg) – Mantas Stankis (0-2 UTMA, 80,5 kg) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas | P. Aukštakojo pergalė teisėjų sprendimu 10-9, 10-9, 10-9
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