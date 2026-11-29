JAV sostinės klubas oficialiai paskelbė, kad iš vyriausiojo trenerio pareigų atleido Brianą Keefe'ą.
Toks sprendimas priimtas po šeštadienį patirto triuškinamo pralaimėjimo Orlando „Magic“ ekipai (91:116).
Laikinai prie „Wizards“ vairo stos iki šiol trenerio asistentu dirbęs Adamas Capornas.
50-metis B. Keefe'as Vašingtone leido ketvirtąjį sezoną, o per savo vadovavimo komandai laikotarpį iškovojo 50 pergalių ir patyrė 173 pralaimėjimus.
Šį sezoną „Wizards“ laimėjo vos septynerias iš 20 rungtynių.
B. Keefe'as prie Vašingtono ekipos vairo stojo 2023–2024 metų sezono viduryje, kai pakeitė Wesą Unseldą jaunesnįjį, ir vadovavo komandos atsinaujinimo procesui, kurio viena pagrindinių figūrų tapo antrasis NBA naujokų biržos šaukimas Alexas Sarras.
Praėjusį sezoną „Wizards“ vadovybė parodė ambicijas kovoti dėl vietos atkrintamosiose, kai mainų būdu įsigijo Trae Youngą ir Anthony Davisą.
Vasarą Vašingtono klubas laimėjo NBA naujokų biržos loteriją ir pirmuoju šaukimu pasirinko AJ Dybantsą.
Šis trejetas kartu rungtyniavo 13-oje iš 20 šio sezono susitikimų, tačiau jiems vienu metu esant aikštelėje „Wizards“ per 100 atakų vidutiniškai praleidžia 1,7 taško daugiau, nei pelno.
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