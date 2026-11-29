Hjustono „Rockets“ namuose 131:93 susitvarkė su Filadelfijos krepšininkais ir iškovojo trečiąją pergalę iš eilės.
Svečių gretose dėl sveikatos problemų nerungtyniavo LeBronas Jamesas, Joelis Embiidas ir Jaylenas Brownas.
Nugalėtojų gretose išsiskyrė Alperenas Šengūnas, pelnęs 21 tašką (9/15 metimų iš žaidimo), atkovojęs 7 kamuolius ir atlikęs 4 rezultatyvius perdavimus.
Amenas Thompsonas pridėjo 20 taškų (8/11 metimų iš žaidimo), 5 atkovotus kamuolius ir 5 rezultatyvius perdavimus, Jabari Smithas surinko 17 taškų, Kevinas Durantas – 16, o Tari Easonas – 15.
Hjustono ekipa metimus iš žaidimo realizavo geriausiu šį sezoną 59 proc. tikslumu, pataikė 17 iš 35 tritaškių, atliko 36 rezultatyvius perdavimus ir suklydo vos 9 kartus.
Tai buvo penktosios „Rockets“ rungtynės iš eilės, kuriose komanda atliko bent 30 rezultatyvių perdavimų.
Šeimininkai dar iki ilgosios pertraukos susikrovė 12 taškų persvarą, o ketvirtajame kėlinyje jų pranašumas pasiekė net 42 taškus.
Filadelfijos komandoje rezultatyviausiai žaidė Tyrese'as Maxey, pelnęs 17 taškų. VJ Edgecombe'as ir Kentaviousas Caldwellas-Pope'as pridėjo po 14 taškų.
„76ers“ pataikė vos 9 iš 34 tritaškių, nors susitikimą pradėjo realizuodama 4 iš 5 tolimų metimų.
„Rockets“: Alperenas Šengūnas 21 (9/13 dvit., 7 atk. kam., 4 rez. perd.), Amenas Thompsonas 20 (8/10 dvit., 5 atk. kam., 5 rez. perd.), Jabari Smithas 17 (4/7 trit., 6 atk. kam.), Kevinas Durantas 16 (6/12 dvit., 4 rez. perd.), Tari Easonas 15 (3/5 trit., 4 atk. kam., 4 rez. perd.), Fredas VanVleetas 13 (2/5 dvit., 3/5 trit.), Reedas Sheppardas 9 (2/5 trit., 6 rez. perd.), Marcusas Smartas (6 rez. perd.) ir Bruce Thorntonas (2/4 trit.) po 6, Jae'Seanas Tate, Isaiahas Crawfordas, Clintas Capela ir Bogdanas Bogdanovičius po 2.
„76ers“: Tyrese Maxey 17 (4/10 dvit., 2/5 trit., 7 rez. perd.), Kentavious Caldwell-Pope (4/5 dvit., 4 rez. perd.) ir VJ Edgecombe (5/12 dvit., 4 atk. kam., 7 rez. perd.) po 14, Rayanas Rupertas 10 (1/5 trit., 7 atk. kam.), Anfernee Simonsas 9 (3/6 trit.), Ademas Bona (4/5 dvit., 7 atk. kam.) ir Labaronas Philonas (4/9 dvit., 0/4 trit.) po 8, Jabari Walkeris 6 (5 atk. kam.), Justinas Edwardsas 3, Tacko Fallas ir Calebas Love (0/5 trit.) po 2.
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