Lietuvio vedama Čikagos ekipa namuose 108:107 (18:29, 32:29, 28:26, 30:23) palaužė Indianos „Pacers“ krepšininkus.
Lietuvis ugalėtojų gretose per 35 žaidimo minutes surinko 22 taškus (6/11 dvit., 2/7 trit., 4/4 baud.), atkovojo 7 kamuolius, bet padarė 1 klaidą.
Jis buvo rezultatyviausias komandos žaidėjas.
Likus 55,1 sekundėms iki susitikimo pabaigos lietuvis taikliu metimu iš po krepšio išvedė šeimininkus į priekį. Kitoje aikštelės pusėje M. Buzelis dar ir blokavo Aarono Nesmitho metimą.
https://x.com/TheHoopCentral/status/2126879623036502523
„Bulls“ šiame susitikime panaikino 17 taškų deficitą.
Prie Čikagos ekipos pergalės svariai prisidėjo Buddy Hieldas, pelnęs 19 taškų ir atlikęs 8 rezultatyvius perdavimus. Tre Jonesas taip pat surinko 19 taškų, o Jalenas Smithas atkovojo 12 kamuolių.
Indianos komandoje po 19 taškų pelnė Aaronas Nesmithas ir Kelly Oubre'as, Obi Toppinas pridėjo 15 taškų, o Ivica Zubacas surinko 14 taškų ir 16 atkovotų kamuolių.
„Pacers“ patyrė šeštąjį pralaimėjimą per pastarąsias septynerias rungtynes bei penktąją nesėkmę išvykoje paeiliui.
Čikagos ekipa šįkart vertėsi be vieno iš savo lyderių Josho Giddey, kuris dėl dešinės čiurnos skausmų praleido pirmąsias rungtynes šį sezoną.
Kitame susitikime „Bulls“ namuose priims Niujorko „Knicks“ krepšininkus.
„Bulls“: Matas Buzelis 22 (6/11 dvit., 2/7 trit., 7 atk. kam.), Buddy Hieldas (5/11 trit., 6 atk. kam., 8 rez. perd.) ir Tre Jonesas (8/13 dvit., 8 rez. perd.) po 19, Jordanas Hawkinsas 10 (1/5 trit.), Jalenas Smithas 9 (2/7 trit., 12 atk. kam.), Nicas Claxtonas ir Dailynas Swainas po 7, Noa Essengue 6, Patrickas Williamsas 5 (4 atk. kam.), Isaac Okoro 4.
„Pacers“: Kelly Oubre (4/5 dvit., 4 atk. kam.) ir Aaronas Nesmithas (3/8 dvit., 3/8 trit., 6 atk. kam., 4 rez. perd.) po 19, Obi Toppinas 15 (3/6 trit.), Pascalis Siakamas (5/9 dvit., 1/5 trit., 5 atk. kam., 4 rez. perd.) ir Ivica Zubac (5/10 dvit., 16 atk. kam., 4 rez. perd.) po 14, Andrew Nembhardas 9 (3/12 dvit., 9 rez. perd., 4 kld.), T.J. McConnellas 8 (3/7 dvit.), Larry Nance 4 (5 atk. kam.), Jarace Walkeris 3, Jalenas Slawsonas 2.
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