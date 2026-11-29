Milvokio krepšininkai namuose 119:111 (27:26, 31:38, 34:18, 27:29) įveikė Oklahomos „Thunder“ komandą.
Nugalėtojus į priekį vedė Kel'elis Ware'as, pelnęs karjeros rekordą žyminčius 30 taškų ir atkovojęs 13 kamuolių.
Ryanas Rollinsas surinko sezono rekordą – 28 taškus, Braydenas Burriesas pridėjo 20 taškų, o Ousmane'as Diengas – 13.
Be K. Jakučionio, Milvokio ekipai šiame susitikime taip pat nepadėjo Tyleris Herro, Kyle'as Kuzma ir Jaime Jaquezas. Lietuvis nežaidė dėl traumos.
Lemiamą pranašumą šeimininkai susikrovė trečiajame kėlinyje, kurį laimėjo 34:18. Ketvirtajame ketvirtyje „Thunder“ priartėjo iki dviejų taškų (103:105), tačiau „Bucks“ pergalės iš rankų nepaleido.
Oklahomos ekipos nuo nesėkmės neišgelbėjo Shai Gilgeouso-Alexanderio 34 taškai. Ajay Mitchellas pridėjo 24 taškus, o Alexas Caruso – 13.
Su traumomis kovojanti „Thunder“ patyrė ketvirtąjį pralaimėjimą iš eilės ir aštuntąjį per pastarąsias dešimt rungtynių.
Tuo metu „Bucks“, prieš tai išgyvenusi 13 pralaimėjimų seriją, laimėjo dvejas iš pastarųjų ketverių rungtynių.
Tiesa, pergalę apkartino Myleso Turnerio trauma. Trečiojo kėlinio pradžioje aukštaūgis aikštelę paliko padedamas kitų, o po rungtynių klubas pranešė apie dešiniojo kelio patempimą.
Kitose rungtynėse Milvokio ekipa namuose priims San Antonijaus „Spurs“ krepšininkus.
„Bucks“: Kel'elas Ware 30 (10/12 dvit., 2/4 trit., 13 atk. kam.), Ryanas Rollinsas 28 (2/5 dvit., 7/12 trit., 4 atk. kam., 6 rez. perd.), Braydenas Burriesas 20 (5/11 dvit., 1/4 trit., 7 atk. kam., 5 rez. perd.), Ousmane Diengas 13 (3/5 trit., 9 atk. kam., 9 rez. perd.), Pete Nance 9 (4 atk. kam.), Mylesas Turneris 8, AJ Greenas 5 (1/6 trit.), Gary Trentas 4, Nate Amentas 2 (0/5 trit., 7 atk. kam.).
„Thunder“: Shai Gilgeous-Alexanderis 31 (9/20 dvit., 4/7 trit., 8 rez. perd.), Ajay Mitchellas 24 (7/10 dvit., 2/4 trit., 4 atk. kam., 6 rez. perd.), Alexas Caruso 13 (3/6 trit., 4 rez. perd.), Jaredas McCainas (3/6 dvit., 1/10 trit., 4 atk. kam.) ir Nique Cliffordas po 9, Kenrichas Williamsas 8 (2/5 trit., 4 atk. kam.), Micahas Peavy (2/4 trit., 9 atk. kam.) ir Bennettas Stirtzas po 6, Joshas Dixas 3, Isaiahas Hartensteinas 2 (1/7 dvit., 12 atk. kam., 4 rez. perd.).
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