Po turnyro vykusioje spaudos konferencijoje M. Rimdeika teigė, kad pagaliau parodė Lietuvos sirgaliams savo sugebėjimus ir įvertino savo būsimą varžovą Igną Pauliukevičių.
„Daugelis galbūt netikėjo, bet prieš pat kovą patikėjau savimi. Aišku, prieš kovą buvo įtampos. Natūralu, kad suveikia žmogaus apsauginė funkcija – kyla neigiamos mintys, baimė. Tačiau tą baimę sugniaužiau į kumštį ir išmečiau prieš pat kovą. Patikėjau savimi. O kai laimėjau, kaip matėte, emocijos paėmė viršų. Galima sakyti, tiesiog taip save apdovanojau“, – spaudos konferencijoje kalbėjo Mantas Rimdeika.
– Kiek nustebino tai, kad taip švariai pataikei ir varžovas krito net tris kartus? Ar jautei, kad po visų tų pataikytų smūgių jis kris?
– Iš tikrųjų į šią kovą ėjau nesitaikydamas į nokautą. Tikėjausi, kad turėsiu su juo dirbti visus raundus, nes jis tikrai turi, kaip sakoma, geležinį žandikaulį. Kiek buvau matęs jo kovų, atrodė, kad neįmanoma jo iškirsti. Atlaiko pačius stipriausius smūgius neįtikėtinai gerai. Bet, kaip matėte, paneigiau šį mitą. Pirmą smūgį, atrodo, pataikiau iš šono. Žiūriu – jo nėra, guli. Galvoju: gerai, šitas smūgis praeina. Tikrai nesitikėjau, kad viską užbaigsiu pirmame raunde. Galvojau, kad taip ir dirbsiu visus raundus, laukiau sunkios kovos, nes jis tikrai ištvermingas, patvarus kovotojas, laikantis sunkius smūgius ir nekrentantis. Kiek esu matęs jo paskutinių kovų, tai šiek tiek pats save nustebinau, kad taip ėmėme ir susitvarkėme.
– Tai turbūt didžiausia pergalė tavo karjeroje vien dėl to, kad įveikei žmogų, kuris buvo reitinguojamas šeštas. Nors paskutinėje kovoje ir laimėjai, visi kvestionavo tavo oponento lygį toje pirmojoje UTMA kovoje. Viskas prailgo, prireikė trijų raundų ir teisėjų sprendimo. Kiek pačiam tai buvo atgaiva ir savotiškas atsipūtimas, kad pagaliau parodei tikrąją, geriausią savo versiją Lietuvos fanams?
– Taip, man atrodo, kad pagaliau atskleidžiau visus savo gebėjimus ir visą jėgą. Iš tikrųjų netgi šioje kovoje jaučiau, kad parodysiu tai, dėl ko tiek daug metų treniravausi. Išėjau gana ramus viduje, atsipalaidavęs, nepaisant to, kad priešininkas yra pasaulio topuose. Gerai jaučiausi, tiesiog viduje buvo ramybė. Nors salė buvo pilna savų, atvyko tėvai, vaikai netgi žiūrėjo per televiziją – spaudimas šiaip turėjo būti milžiniškas. Bet tą baimę nustūmiau, užtikrintai išėjau ir padariau tai, ką padariau. Pirmiausia labai džiaugiuosi savimi – sakau sau ačiū. Toliau tikiuosi išlaikyti šį savo piką.
– Mantai, kai buvo paskelbtas šis turnyras, pagrindinė kova turėjo būti tarp Raimondo Avlasevičiaus ir Nikolos Cvetkovičiaus. Vėliau buvo paskelbta, kad tu pagrindinėje kovoje kausiesi su Nico Horta. Kada sužinojai, kad kovosi su šiuo varžovu, ir koks buvo kontaktas su organizatoriais?
– Sužinojau, kai iki paties turnyro buvo likęs gal pusantro mėnesio. Nico kaip varžovą man siūlė dar anksčiau, tiesiog su organizacija derėjomės dėl šiokių tokių sąlygų, ir po poros savaičių viską patvirtinome. Tai maždaug prieš pusantro mėnesio tiksliai sužinojau, kad tai bus mano pagrindinė vakaro kova. Bet realiai aš jau buvau pasiruošęs „UTMA 20“ turnyrui, sporto stovykla net nebuvo nutrūkusi – iškart ruošiausi lapkričio mėnesio UTMA renginiui. Todėl jau buvau pasiekęs pačią geriausią sportinę formą.
– Kitas, kiek neįprastas klausimas. Raimondas Avlasevičius, sėdėdamas čia, pasakė, kad į tave kreipiasi „jūs“. Kodėl?
– Mes tiesiog taip juokavome, nes man 35-eri metai, o jis už mane jaunesnis. Sako: „Tu jau toks senas vilkas, veteranas, gal tave vadinsime „jūs“?“ Atsakiau jam: „Baik, jaučiuosi kaip koks keistas senelis.“ Visi iš to juokėsi. Sakau: „Nesakyk taip, nevadink manęs „jūs“, prašau.“ Bet jis ir toliau mane taip vadina, kreipiasi: „Jūs, Mantai.“
– Kitas jūsų varžovas yra Ignas Pauliukevičius. Kaip vertinate gerokai jaunesnį oponentą, žinant, kad jums pačiam yra 35-eri?
– Matote, sunkiasvorių kategorijoje yra taip, kad kuo esi vyresnis, tuo daraisi labiau subrendęs. Su metais ištvermė gerėja ir jėga didėja. Kovotojų sunkiasvorių kategorijoje taip jau yra. Pažiūrėkite, tam tikri UFC sunkiasvoriai čempionais tampa pačiame pike – sulaukę 40 metų pasiima pasaulio čempionų diržus. Todėl manau, kad 35-erių man prasidėjo pats pikas. Ignas yra jaunas vaikinas, tikrai perspektyvus ir labai tobulėjantis. Kai prieš dvejus metus kovojau su juo ir laimėjau, tai lyginant su dabartimi skiriasi nelyginamai. Per šiuos porą metų jis aktyviai kovoja, rodo puikius rezultatus ir yra tikrai stiprus kovotojas. Jis turi jauno kraujo, yra alkanas, motyvuotas, stiprus ir greitas. Tikrai jo nenuvertinu ir gerbiu jį kaip kovotoją. Šiaip labai laukiu šios kovos, nes anksčiau ar vėliau mūsų keliai vis tiek būtų susitikę, o dabar ir susitiks.
– O kur šiandien jūsų DJ pasirodymas?
– Šiandieną nusirašiau nuo grojimo. Sakiau: „Leiskite man susikaupti, nes jei dar prieš kovą reikės su „Winamp“ grojaraštį dėlioti, nebus gerai.“ Tada geriau keičiame planus. Tad šiandien pasakiau: „Negrosime, vyručiai, leiskite man pailsėti.“ Nebent pats nueisiu paklausyti muzikos.
„UTMA 21“ kovų rezultatai:
Mantas Rimdeika (3-0 UTMA, 112,9 kg) – Nico Horta (0-1 UTMA, Žaliasis Kyšulys/Nyderlandai, 117,05 kg) | svorio kategorija virš 95 kg, kikboksas | M. Rimdeikos pergalė po trijų nokdaunų pirmajame raunde
Nikola Cvetkovičius (3-1 UTMA, Serbija, 74,95 kg) – Raimondas Avlasevičius (6-1-1 UTMA, 74,9 kg) | svorio kategorija iki 75 kg, kikboksas | R. Avlasevičiaus pergalė teisėjų sprendimu
Ignas Barysas (1-0 UTMA, 68,25 kg) – Robertas Mastersas (0-2 UTMA, Jungtinė Karalystė, 63,15 kg) | svorio kategorija iki 68 kg, boksas su MMA pirštinėmis | I. Baryso pergalė po trijų nokdaunų pirmajame raunde
Raimondas Krilavičius (6-1 UTMA, 75,15 kg) – Akramas Belmekki (1-2 UTMA, Marokas, 74,95 kg) | svorio kategorija iki 75 kg, kikboksas | R. Krilavičiaus pergalė teisėjų sprendimu 9-10, 10-9, 10-9
Dovydas Rimkus (7-7 UTMA, 79,7 kg) – Ainas Baranauskas (3-0 UTMA, 80,85 kg) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas | A. Baranausko pergalė teisėjų sprendimu
Ruachas Gordonas (2-0 UTMA, Izraelis, 59 kg) – Valerijus Strungari (0-1 UTMA, Moldova, 58,95 kg) | svorio kategorija iki 59 kg, muaytai su MMA pirštinėmis | R. Gordono pergalė dvejuose raunduose iš trijų
Matas Pultaražinskas (5-9 UTMA, 66,9 kg) – Itai Guyeris (1-0 UTMA, Izraelis, 66,35 kg) | svorio kategorija iki 67 kg, kikboksas | I. Guyerio pergalė skirtingu teisėjų sprendimu
Ričardas Kulis (2-1 UTMA, 81,1 kg) – Arnoldas Misiūnas (4-6-2 UTMA, 81,2 kg) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas | R. Kulio pergalė techniniu nokautu pirmajame raunde
Rokas Kiulis (0-1 UTMA, 86,05 kg) – Ričardas Ozolas (2-2 UTMA, 85,95 kg) | svorio kategorija iki 86 kg, kikboksas | Pergalę po trijų nokdaunų antrajame raunde iškovojo R. Ozolas
Oskaras Buinickas (0-4-2 UTMA, 81 kg) – Nedas Nedzveckas (2-0 UTMA, 80,75 kg) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas | Pergalę teisėjų sprendimu 10-7, 10-8, 10-9 šventė N. Nedzveckas
Žygimantas Kiudelis (2-5 UTMA, 62,75 kg) – Guy Hagagas (1-0 UTMA, Izraelis, 62,95 kg) | svorio kategorija iki 63,5 kg, kikboksas | G. Hagago pergalė teisėjų sprendimu
Kristupas Šimkus (2-0 UTMA, 101,7 kg) – Aurimas Dumbrauskas (0-1 UTMA, 102 kg) | svorio kategorija per 95 kg, kikboksas | K. Šimkaus pergalė techniniu nokautu pirmajame raunde
Benas Šorochovas (1-1 UTMA, 75,3 kg ) – Titas Kunickas (0-1 UTMA, 75,2 kg) | svorio kategorija iki 75 kg, kikboksas | B. Šorochovo pergalė teisėjų sprendimu 10-9, 10-9, 9-9
Pijus Aukštakojis (1-0 UTMA, 80,45 kg) – Mantas Stankis (0-2 UTMA, 80,5 kg) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas | P. Aukštakojo pergalė teisėjų sprendimu 10-9, 10-9, 10-9
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