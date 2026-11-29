I. Barysas kovą baigė greičiau nei per raundą, tačiau kaip spaudos konferencijoje po turnyro kalbėjo pats kovotojas, jam tai leido įsiverinti save.
„Pasimėgauti galiu kažkiek, nes planas vis tiek yra sukovoti su elitiniu kovotoju. Tai buvo tik pradžia – norėjau pasižiūrėti, kaip atrodau, ar galiu dar kvėpuoti, ar galiu smūgiuoti ir kaip viskas įvyks. Dabar supratau, kad viskas yra gerai, aš noriu toliau kovoti ir tikrai padarysiu dar vieną arba dvi kovas. Pirmiausia mane domina kova su Deividu Danyla. Tikiuosi, kad dėl šios kovos mes sutarsime ir ją surengsime. Manau, visiems bus labai įdomu, nes du seni vilkai turi užbaigti neužbaigtus reikalus, kurie tęsiasi dar nuo 2012 metų“, – spaudos konferencijoje kalbėjo I. Barysas.
– Kaip po šios kovos laiko kojos, ar viskas tvarkoje?
– Jaučiasi. Jautėsi ir per apšilimą, bet tiesiog nenoriu skųstis. Viskas yra gerai. Kadangi jau čia stoviu, priėmiau tokį sprendimą ir jį vykdysiu tol, kol stovėsiu ant kojų. Viskas atlaikė, varžtai neišsisuko, todėl viskas yra gerai.
– Boksas su mažomis pirštinėmis – pirmą kartą matėme jus tokioje kovoje ringe. Kaip sekėsi prisitaikyti prie to, kad reikia boksuotis su mažomis pirštinėmis, o kovoti visgi su batais? Tokios naujienos ir mums, ir turbūt jums pačiam. Kaip sekėsi prisitaikyti ir kaip jautėtės ringe?
– Labai gerai jaučiausi ringe, nes mėgėjų varžybose pagal Kudo taisykles kovodavau tik su mažomis pirštinėmis, ir mano stilius visą laiką buvo agresyvus. Buvo gera sugrįžti į senąjį save, kadangi paskutinę MMA kovą turėjau dar 2018 metais. Iš tikrųjų, tai labai geras jausmas. Tikrai laikau save tokiu kovotoju, kuris gali boksuotis būtent su mažomis pirštinėmis. Man tai tiesiog patinka. Jaučiuosi greitas, sprogstantis ir jaučiu, kad galiu padaryti didelę žalą varžovui. Tai yra mano stilius. Kito stiliaus aš neturiu – kojos jau pasakė sudie. Dabar liko rankos, ir su jomis noriu iškėlęs galvą užbaigti karjerą kovoje su Lietuvos elitu. Nesvarbu, koks varžovas tai bus, aš noriu pabaigti su elitu. Šios kovos nelabai norėjau, bet priėmiau ją kaip galimybę išsibandyti ir įrodyti sau, kad tikrai dar galiu stovėti ringe. Nebuvau labai užsidegęs, buvo šioks toks jaudulys, išmušė šaltas prakaitas. Tačiau galutiniame taške viskas buvo gerai – pamačiau, kad galiu, ir dabar tiesiog noriu sukovoti su elitu. Noriu tvarkingai užbaigti karjerą, išeiti ir atiduoti savo duoklę sportininkams.
– Ignai, grįžote į ringą, ir arena jus pasitiko atsistojusi. Koks tai buvo jausmas?
– Tai neapsakomas jausmas, tokio niekur nenusipirksi. Atrodo, kad tai geriausias jausmas, kokį gali patirti gyvenime. Visą laiką tai labai vertinau, mylėjau ir visada vertinsiu savo fanus. Tai, ką pamačiau šiandien, man tikrai palietė širdį ir esu labai laimingas. Labai džiaugiuosi, kad turiu tikrus draugus, tikrus fanus ir nuostabią komandą šalia. Jie manimi tiki, išleidžia mane kovoti, kai tik turiu laisvo laiko. Jie žino, kaip esu jiems įsipareigojęs iš visos širdies, man tai yra labai svarbu. Būti jiems pavyzdžiu ir dar galėti kažką parodyti ringe – man tai labai didelis žingsnis į priekį. Man garbė juos treniruoti, stovėti šalia elito, ir taip pat labai smagu, kad jie viską supranta, teisingai priima mano poziciją bei leidžia man pakovoti ir pasimėgauti.
– Vienas iš tų atsistojusių fanų su plakatu buvo jūsų sūnus. Ar gavote kažkokį įvertinimą, komentarą iš sūnaus? Kaip jam atrodė, kaip jums pasisekė šioje kovoje?
– Sūnus sakė, kad reikėjo šiek tiek ilgiau pakovoti. Bet aš jam atsakiau: „Herkuti, nesigauna viskas taip, kaip nori“. Galiu pasakyti tiek, kad kovos jausmą esu šiek tiek praradęs. Jaučiu, kad kažkur prasimetu, kažko nematau. Įsivertinimui ši kova buvo labai naudinga – jaučiau kelias klaideles, kažkur per daug prasimečiau, kažkur per daug pasidaviau į priekį. Prieš ateities kovas su Lietuvos elitu reikės pasidaryti išvadas iš šios medžiagos. Praleidau vieną atsitiktinį smūgį, kuris nepadarė absoliučiai jokios žalos, bet padirbėti dar yra kur. Šis pastovėjimas ringe man davė daugiau, negu atėmė.
– Pusė pažado tėvui tarsi jau įvykdyta. Ar tapo truputėlį lengviau?
– Tikrai lengviau, rezultatas 1:0. Kaip ir sakiau, padarysiu dar dvi ar tris kovas. Prieš mirtį tėvui daviau pažadą ir jį toliau vykdysiu bet kokia kaina. Atiduosiu visą save, nesvarbu, kas bebūtų, net jei mane teks išnešti iš ringo. Būtent taip jam ir pasakiau – atiduosiu visą save. Esu be galo laimingas ir tikiuosi, kad tėvas iš viršaus mane stebi. Dabar važiuosime jam užkabinti medalį.
„UTMA 21“ kovų rezultatai:
Mantas Rimdeika (3-0 UTMA, 112,9 kg) – Nico Horta (0-1 UTMA, Žaliasis Kyšulys/Nyderlandai, 117,05 kg) | svorio kategorija virš 95 kg, kikboksas | M. Rimdeikos pergalė po trijų nokdaunų pirmajame raunde
Nikola Cvetkovičius (3-1 UTMA, Serbija, 74,95 kg) – Raimondas Avlasevičius (6-1-1 UTMA, 74,9 kg) | svorio kategorija iki 75 kg, kikboksas | R. Avlasevičiaus pergalė teisėjų sprendimu
Ignas Barysas (1-0 UTMA, 68,25 kg) – Robertas Mastersas (0-2 UTMA, Jungtinė Karalystė, 63,15 kg) | svorio kategorija iki 68 kg, boksas su MMA pirštinėmis | I. Baryso pergalė po trijų nokdaunų pirmajame raunde
Raimondas Krilavičius (6-1 UTMA, 75,15 kg) – Akramas Belmekki (1-2 UTMA, Marokas, 74,95 kg) | svorio kategorija iki 75 kg, kikboksas | R. Krilavičiaus pergalė teisėjų sprendimu 9-10, 10-9, 10-9
Dovydas Rimkus (7-7 UTMA, 79,7 kg) – Ainas Baranauskas (3-0 UTMA, 80,85 kg) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas | A. Baranausko pergalė teisėjų sprendimu
Ruachas Gordonas (2-0 UTMA, Izraelis, 59 kg) – Valerijus Strungari (0-1 UTMA, Moldova, 58,95 kg) | svorio kategorija iki 59 kg, muaytai su MMA pirštinėmis | R. Gordono pergalė dvejuose raunduose iš trijų
Matas Pultaražinskas (5-9 UTMA, 66,9 kg) – Itai Guyeris (1-0 UTMA, Izraelis, 66,35 kg) | svorio kategorija iki 67 kg, kikboksas | I. Guyerio pergalė skirtingu teisėjų sprendimu
Ričardas Kulis (2-1 UTMA, 81,1 kg) – Arnoldas Misiūnas (4-6-2 UTMA, 81,2 kg) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas | R. Kulio pergalė techniniu nokautu pirmajame raunde
Rokas Kiulis (0-1 UTMA, 86,05 kg) – Ričardas Ozolas (2-2 UTMA, 85,95 kg) | svorio kategorija iki 86 kg, kikboksas | Pergalę po trijų nokdaunų antrajame raunde iškovojo R. Ozolas
Oskaras Buinickas (0-4-2 UTMA, 81 kg) – Nedas Nedzveckas (2-0 UTMA, 80,75 kg) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas | Pergalę teisėjų sprendimu 10-7, 10-8, 10-9 šventė N. Nedzveckas
Žygimantas Kiudelis (2-5 UTMA, 62,75 kg) – Guy Hagagas (1-0 UTMA, Izraelis, 62,95 kg) | svorio kategorija iki 63,5 kg, kikboksas | G. Hagago pergalė teisėjų sprendimu
Kristupas Šimkus (2-0 UTMA, 101,7 kg) – Aurimas Dumbrauskas (0-1 UTMA, 102 kg) | svorio kategorija per 95 kg, kikboksas | K. Šimkaus pergalė techniniu nokautu pirmajame raunde
Benas Šorochovas (1-1 UTMA, 75,3 kg ) – Titas Kunickas (0-1 UTMA, 75,2 kg) | svorio kategorija iki 75 kg, kikboksas | B. Šorochovo pergalė teisėjų sprendimu 10-9, 10-9, 9-9
Pijus Aukštakojis (1-0 UTMA, 80,45 kg) – Mantas Stankis (0-2 UTMA, 80,5 kg) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas | P. Aukštakojo pergalė teisėjų sprendimu 10-9, 10-9, 10-9
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