Nepaisant trijų nokdaunų, N. Horta pasirodė spaudos konferencijoje, kurioje aptarė savo klaidas.
– Niko, matau, kad vis dar esate geros nuotaikos.
– Žinoma. Tiesiog apmaudu dėl to, kas nutiko, bet tai nieko nekeičia.
– Kaip apskritai vertinate šią kovą?
– Jis turėjo gerą kovos planą ir jis suveikė. Jis užklupo mane netikėtai pirmuoju šoniniu smūgiu, o aš buvau per daug nekantrus ir per greitai atsistojau. Pasielgiau nelabai protingai. Tai man bus pamoka: išlaukti aštuonių sekundžių skaičiavimą, atsigauti ir tik tada tęsti kovą.
– Kaip jums patiko patirtis UTMA turnyre?
– Viskas tobula. Nėra kuo skųstis. Nekantrauju sulaukti revanšo, nes viskas negali taip baigtis. Turiu reabilituotis, todėl esu visiškai pasiruošęs kitai kovai.
– Niko, kovojote „Glory“ organizacijoje, dabar pasirodėte UTMA turnyre. Kokius privalumus ar panašumus matote tarp UTMA ir „Glory“?
– Panašumas tas, kad abiejų organizacijų struktūra yra labai gera. Viskas idealiai sustyguota. Nėra ko daugiau norėti, nes viskas, ką jūs siūlote, jau yra aukščiausio lygio. Vienintelis dalykas, bet su tuo nieko nepadarysi, yra tai, jog čia šalta. Tačiau toks dabar metų laikas. Todėl prašau, kitą kovą organizuokite vasarą. Būčiau už tai labai dėkingas, bet tai yra vienintelis dalykas.
„UTMA 21“ kovų rezultatai:
Mantas Rimdeika (3-0 UTMA, 112,9 kg) – Nico Horta (0-1 UTMA, Žaliasis Kyšulys/Nyderlandai, 117,05 kg) | svorio kategorija virš 95 kg, kikboksas | M. Rimdeikos pergalė po trijų nokdaunų pirmajame raunde
Nikola Cvetkovičius (3-1 UTMA, Serbija, 74,95 kg) – Raimondas Avlasevičius (6-1-1 UTMA, 74,9 kg) | svorio kategorija iki 75 kg, kikboksas | R. Avlasevičiaus pergalė teisėjų sprendimu
Ignas Barysas (1-0 UTMA, 68,25 kg) – Robertas Mastersas (0-2 UTMA, Jungtinė Karalystė, 63,15 kg) | svorio kategorija iki 68 kg, boksas su MMA pirštinėmis | I. Baryso pergalė po trijų nokdaunų pirmajame raunde
Raimondas Krilavičius (6-1 UTMA, 75,15 kg) – Akramas Belmekki (1-2 UTMA, Marokas, 74,95 kg) | svorio kategorija iki 75 kg, kikboksas | R. Krilavičiaus pergalė teisėjų sprendimu 9-10, 10-9, 10-9
Dovydas Rimkus (7-7 UTMA, 79,7 kg) – Ainas Baranauskas (3-0 UTMA, 80,85 kg) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas | A. Baranausko pergalė teisėjų sprendimu
Ruachas Gordonas (2-0 UTMA, Izraelis, 59 kg) – Valerijus Strungari (0-1 UTMA, Moldova, 58,95 kg) | svorio kategorija iki 59 kg, muaytai su MMA pirštinėmis | R. Gordono pergalė dvejuose raunduose iš trijų
Matas Pultaražinskas (5-9 UTMA, 66,9 kg) – Itai Guyeris (1-0 UTMA, Izraelis, 66,35 kg) | svorio kategorija iki 67 kg, kikboksas | I. Guyerio pergalė skirtingu teisėjų sprendimu
Ričardas Kulis (2-1 UTMA, 81,1 kg) – Arnoldas Misiūnas (4-6-2 UTMA, 81,2 kg) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas | R. Kulio pergalė techniniu nokautu pirmajame raunde
Rokas Kiulis (0-1 UTMA, 86,05 kg) – Ričardas Ozolas (2-2 UTMA, 85,95 kg) | svorio kategorija iki 86 kg, kikboksas | Pergalę po trijų nokdaunų antrajame raunde iškovojo R. Ozolas
Oskaras Buinickas (0-4-2 UTMA, 81 kg) – Nedas Nedzveckas (2-0 UTMA, 80,75 kg) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas | Pergalę teisėjų sprendimu 10-7, 10-8, 10-9 šventė N. Nedzveckas
Žygimantas Kiudelis (2-5 UTMA, 62,75 kg) – Guy Hagagas (1-0 UTMA, Izraelis, 62,95 kg) | svorio kategorija iki 63,5 kg, kikboksas | G. Hagago pergalė teisėjų sprendimu
Kristupas Šimkus (2-0 UTMA, 101,7 kg) – Aurimas Dumbrauskas (0-1 UTMA, 102 kg) | svorio kategorija per 95 kg, kikboksas | K. Šimkaus pergalė techniniu nokautu pirmajame raunde
Benas Šorochovas (1-1 UTMA, 75,3 kg ) – Titas Kunickas (0-1 UTMA, 75,2 kg) | svorio kategorija iki 75 kg, kikboksas | B. Šorochovo pergalė teisėjų sprendimu 10-9, 10-9, 9-9
Pijus Aukštakojis (1-0 UTMA, 80,45 kg) – Mantas Stankis (0-2 UTMA, 80,5 kg) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas | P. Aukštakojo pergalė teisėjų sprendimu 10-9, 10-9, 10-9
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.